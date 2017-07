Emma Watson ha perdido algo muy especial y pide ayuda a sus fans

Emma Watson necesita ayuda y no se ha cortado en pedirla públicamente. La actriz ha utilizado su página de Facebook, en la que tiene más de 35 millones de seguidores, para tratar de recuperar tres anillos que dejó olvidados en el Mandarin Oriental Hotel Spa de Londres.

Este martes, la protagonista de la saga Harry Potter decidió explicar lo sucedido y escribió una extensa publicación que acumula más de 1.100 comentarios y ha sido compartida por más de 2.200 personas.

Watson explica que el domingo 17 de julio acudió al centro para someterse a un tratamiento. "Antes de mi cita, me quité los tres anillos de plata y los guardé bajo llave", escribe la intérprete, que al salir se olvidó de recogerlos de la caja fuerte. La actriz relata todos los pasos posteriores: llegó a casa, se dio cuenta de que no tenía los anillos y llamó al spa, que en ese momento estaba cerrado. "Seguridad chequeó la caja y dijo que no había nada, pero que el spa abriría la maña siguiente otra vez y que podría hablar con ellos y ver si los tenían", explica, para luego concluir que los tres anillos están perdidos.

He llevado ese anillo todos los días, es mi posesión más especial y significativa.

La preocupación de Watson no es es por cuestiones materiales, sino más bien sentimentales. Uno de los tres anillos es un regalo de su madre. "Lo compró el día después de que yo naciese y lo llevó durante 18 años, nunca se lo quitó, y me lo regaló el día de mi 18 cumpleaños", explica. "He llevado ese anillo todos los días, es mi posesión más especial y significativa", escribe la actriz, que acompaña su publicación de dos fotos: una de su mano con los tres anillos y otra del anillo en cuestión.

"Si alguien estuvo en el Mandarin Oriental Spa el domingo sobre las 3 p.m. y vio los anillos o accidentalmente los cogió o sabe algo sobre ellos, no podría explica lo mucho que significaría que me los devolviese, no haría preguntas", continúa la intérprete, que ha hecho una cuenta de correo para poder recibir información acerca del paradero de las tres joyas.

Así que si tienes alguna pista, escribe a findthering@outlook.com, Emma te lo agradecerá.