Ander Gil: "Hay muchos independentistas catalanes aburridos del asunto"

Es julio de 2010. España ha llegado por primera vez a la final del Mundial de fútbol. El sueño de millones de ciudadanos, en los pueblos grandes se colocan pantallones. A los vecinos del Valle de Mena se les ponen los dientes largos. No hay dinero para eso. El concejal de Cultura le echa imaginación, se busca la vida. Con los operarios del ayuntamiento, cubren la pérgola de la plaza con un plástico negro de invernadero, colocan una antena de televisión y proyectan con el cañón del cine. Y todos celebrarían con lágrimas el gol de Andrés Iniesta.

"Fue un momento mágico, política de Estado, impresionante". Lo recuerda siete años después Ander Gil, aquel concejal de Cultura que acaba de ser nombrado portavoz del PSOE en el Senado. Uno de los rostros del nuevo socialismo. Apoyó en las primarias a Pedro Sánchez, a quien conoció cuando le llamó años atrás recién aterrizado el madrileño en el Congreso para hablar sobre Garoña de cara a una iniciativa parlamentaria.

Gil (Barakaldo, 1974) repite que él ya llegó a los más alto en política cuando ejerció de concejal. La agrupación socialista lo fichó cuando apenas sobrepasaba los 20 años al verlo fundar y dirigir un coro en el pueblo. Le dijeron que planificara la cultura municipal lo mismo que acompasaba los conciertos. Y, por supuesto, le tocó también pegar los carteles de las fiestas y colocar los banderines.

Hoy le toca dirigir el coro de los senadores socialistas, en una Cámara Alta marcada por la mayoría absoluta del Partido Popular y con su relevancia institucional siempre en entredicho. Y con un grupo socialista en reconstrucción después de las heridas de las primarias.

¿Para qué sirve el Senado?

Es una Cámara de representación territorial que arrastra un importante déficit estructural. Forma parte del Parlamento y, a pesar de esos déficits, se ejerce la función de control al Gobierno y es una plataforma institucional importante para dar visibilidad a pequeños problemas de los territorios. Por ejemplo, hace unas semanas debatíamos aquí sobre la necesidad de que Medio Ambiente pusiera en marcha estaciones depuradoras de aguas residuales en tres pueblos de Burgos, no hubiera llegado esto al Parlamento si no existiera el Senado. Cumple en parte sus funciones y todavía le queda mucho por desarrollar.

¿Cómo lleva su nuevo papel como jefe de la oposición en la Cámara Alta?

Con muchas ganas e ilusión. Es una tarea muy importante y es un reto estar al frente de un grupo de hombres y mujeres con trayectorias importantes. Coordinar un grupo parlamentario no es sencillo, son muchas horas de trabajo. Llevo tres semanas y lo estoy disfrutando.

Ha debutado con una polémica en el Senado relacionada con la comisión de investigación sobre financiación de los partidos forzada por el PP para neutralizar la del Congreso. PSOE, Podemos y Cs plantaron a los populares al considerarla una "farsa". ¿Por qué no van a participar?

Para lo que no debe servir el Senado es para cuestiones como las que está haciendo el PP con esa comisión de investigación de todos los partidos, menos del PP, que es el partido cuya corrupción crea más alarma social. Utiliza esta Cámara para intentar respaldar sus intereses como partido y tapar su corrupción, que es imposible de tapar. El problema del Senado es su mal uso.

Al contrario del panorama en otras cámaras, en el Senado el PP tiene mayoría absoluta y puede emplear su rodillo. ¿Cómo se lleva esta situación casi anacrónica en relación con otros parlamentos?

Es la mejor foto de que el PP no ha entendido los cambios de la sociedad española y sigue practicando el rodillo aquí.

Se barajó la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera designado senador y ejerciera aquí la labor de oposición. Él lo ha rechazado en este momento. ¿Se descarta esta posibilidad en lo que queda de legislatura? ¿Y cómo se puede hacer oposición sin estar en las Cortes?

Pedro lo dejó muy claro, no entraba en sus planes hacer un uso de estrategias de ese tipo. Esas maniobras pertenecen a las épocas en las que sigue viviendo el PP. ¿Y cómo se suple? Se puede hacer política y liderar la oposición desde fuera del Parlamento, no es el primer político que se hace un hueco no estando en ningún parlamento. Lo está haciendo muy bien.

¿Vale más en la política española actual un plató que un escaño?

No, no vale más. Soy de los que le dan un altísimo valor al parlamentarismo, a la palabra, al debate, pero no desprecio el papel de los medios de comunicación. Pero no hay que plantear la política como un producto mediático, eso es un error.

¿Nos puede desmontar el mito de que un senador gana muchos miles de euros y trabaja muy poco?

No creo que sea un mito. Hay, por un lado, desconocimiento y, por otro, falta de rendición de cuentas. Da igual que seas un senador que se mata a trabajar que que seas uno que no hace nada, y conozco de los dos tipos, pues todos somos 'de los que no hacemos nada'. Eso es manifiestamente injusto. Aquí hay gente que se lo curra, y mucho, y gente que no hace nada. Me gustaría que se calificara a cada uno según lo que hace.

Uno de los grandes debates que surgieron desde la crisis fue el tema de los sueldos públicos. ¿Ahora cuál va a ser su sueldo con el nuevo puesto de portavoz?

Todavía no he cobrado ninguna nómina. Supongo que será algo más, es lógico porque tengo más responsabilidad.

¿Antes cuánto cobraba?

Son 2.800 euros de la asignación constitucional, 1.800 por ser de fuera de Madrid y 900 euros por ser portavoz de Exteriores. Ahora ya no tengo ese puesto y soy portavoz del grupo, por lo que tengo un complemento más amplio. Una suma rápida, cobraré en torno a los 4.000 euros. Menos que Messi y Ronaldo, bastante menos.

El Senado es la cámara territorial y el gran debate que tiene hoy España es Cataluña. ¿Va a haber referéndum el 1 de octubre?

Espero que no lo haya. Y el PSOE no va a apoyar un referéndum ilegal y sin ningún tipo de garantías. Espero que haya una defensa de la legalidad, pero también iniciativa política. Estoy viendo muy poca, hay mucha dialéctica de la confrontación interesada por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de los independentistas. Hay una salida dialogada a todo esto.

¿Rechaza aplicar el artículo 155 en el caso extremo?

Sí. Hay otras herramientas legales y la salida que va a dar el Gobierno parece que va a ir por ahí. Es el momento de la política en Cataluña y hay mucho inmovilismo interesado.

Esta semana se ha designado como nuevo jefe de los Mossos a un independentista convencido, que dice que le dan pena los españoles. Ya estamos entrando en un terreno más físico, de organización de cómo se puede frenar u organizar ese referéndum. ¿Qué le parece ese nombramiento? ¿Y cómo se puede controlar esa situación?

Es un ejemplo bastante gráfico de un Govern en descomposición. Han hecho un órdago que ven que no se puede sostener, que va a provocar mucha frustración en la sociedad catalana y mucha división entre las familias catalanas, que ya no pueden hablar los domingos de política después de comer. Hay un Govern en descomposición.

¿Le cansa hablar del tema catalán como dice un compañero suyo muy cercano, Óscar Puente?

Yo no estoy para decir aquí si me canso o no. Sí creo que cansa a los españoles, lo dice el CIS. Es verdad, les aburre bastante y no me extraña. Es un guión muy desgastado. Hay muchos independentistas también aburridos de este asunto. Mientras se habla del independentismo y de política ficción sobre un referéndum, no se está hablando de otras cosas que sí le importan a la gente (desempleo, políticas educativas...). Parece que la independencia de Cataluña lo resolverá todo, es un ejercicio de poca talla política para los tiempos que corren.

No sé cuál era exactamente la pregunta...

¿Si le cansaba o aburría el tema?

Yo hago frente a los temas que me apasionan y me aburren.

¿Cómo se va a reconocer o materializar esa España plurinacional que aprobaron en el congreso del PSOE?

Tendiendo puentes. Tenemos una idea de España que pueden compartir la mayoría de españoles, y la España de este siglo y del futuro es la España descentralizada plurinacional. Es una buena salida para el tema de Cataluña y para otros territorios. Y al tiempo, verán que cuando se cansen de jugar a este juego peligroso, empezarán a mirar la propuesta del PSOE.

¿Es Castilla y León una nación?

Castilla y León es lo que dice su Estatuto de Autonomía. Prueba de que no hay una aspiración de tipo nacional es que no hay ninguna fuerza política en el Parlamento autonómico que defienda esta posición. Es una comunidad con déficit en el uso de sus herramientas de autogobierno y con un Gobierno del PP que lleva treinta años absolutamente atenazado por la corrupción. La trama Gürtel tuvo su origen en Castilla y León. Mucha gente que no sabe que todos los exvicepresidentes de la Junta de Castilla y León en los últimos treinta años han sido imputados, procesados o condenados por corrupción. Creemos que ahora hay una oportunidad, como en Valencia, para que haya sobre la mesa una alternativa decente y entre el aire fresco.

La semana que viene va a declarar en la Audiencia Nacional el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel. También lo va a hacer el presidente del Senado, Pío García-Escudero. ¿Debe dimitir el presidente de la Cámara Alta?

Van a declarar como testigos. No me imagino en ningún país de la Unión Europea donde el presidente del Gobierno fuera a pasar como testigo ante un tribunal como máximo responsable de un partido imputado por corrupción y que se está financiando irregularmente durante década y siga de presidente. Es inaudito. Se lo cuentas a un alemán o a un británico y fliparía. Eso va a pasar el día 26. El momento en el que el PP era impune a la corrupción pasó a la historia. El desgaste por la corrupción llevó a caer un Gobierno autonómico como el de Valencia. La corrupción va a llevar a Rajoy y a su plana mayor a sufrir un duro varapalo electoral y judicial. Hace poco vimos a la plana mayor de los ministros de Aznar pasar por los tribunales y algún día

. También me parece escandaloso lo del presidente del Senado. No son hechos aislados, el denominador común es la financiación irregular durante décadas y todos los caminos llevan a Rajoy como máximo responsable. Es un Gobierno insostenible.

¿Y entonces vamos a tener una moción de censura este otoño?

Las mociones hay que trabajarlas muy bien, medirlas mucho, tener los votos y luego anunciarlas. Ese camino hay que recorrerlo, no descarto nada a futuro, pero por el momento el PSOE lo que hace es llegar a acuerdos en materias como un rescate joven a la gente joven.

¿Cómo se lleva con su homólogo de Podemos, Ramón Espinar?

Bien, como con todos los portavoces los grupos, incluso con José Manuel Barreiro (PP).

¿El PSOE le ha ganado ya a Podemos la batalla de la izquierda?

Es que creo que nuestra batalla no es Podemos, es la desigualdad, derogar la reforma laboral... Nuestra guerra está contra eso y lo que necesitamos son aliados. Tenemos un proyecto político autónomo que no practica la política preventiva contra nadie.

Sánchez perdió las dos últimas elecciones con los peores resultados del PSOE, ¿por qué están convencidos de que en una tercera ocasión sí ganaría?

No es que yo esté convencido, que lo estoy y lo apoyé en las primarias, sino que lo está la inmensa mayoría de los militantes del PSOE. Y es gente que ha pasado por muchas batallas. Si apuestan por alguien, no se equivocan. El mensaje de la militancia es claro y Pedro tiene un liderazgo indiscutible, no solo en el partido sino en la izquierda española. Vamos a aprovechar la oportunidad.

¿Le gusta la música que llega del posible futuro Gobierno del PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha?

Lo que no me gusta en absoluto es la alternativa, que gobierne el PP. Me gusta que mi partido se entienda con las fuerzas de izquierda.

¿No choca un poco con el discurso anterior de Emiliano García-Page, que tenía un relato duro con Podemos a nivel nacional y que se alió con Susana Díaz en las primarias?

A veces cuando hablamos de algunos de mis compañeros, no yo, pero cuando se hacen análisis parece que se está hablando de gente de otro partido y Page es compañero...

Bueno, él dijo en la puerta de Ferraz que si ganaba Sánchez, se replantearía su futuro...

Es que los socialistas vivimos los debates con muchísima pasión, como cualquier hijo de vecino también tenemos nuestros días y nos calentamos. García-Page es un excelente presidente de Castilla-La Mancha y en política las circunstancias son cambiantes. Lo que hace grande a un político es tener la capacidad en cada momento de leerlas y encajar bien las victorias y las derrotas. Page está en ello. A pesar de haber sido muy duro en la defensa de una manera de entender el PSOE, está interiorizando de una manera positiva este nuevo PSOE. Estoy muy esperanzado en lo que pueda salir de ahí.

¿Y en qué se nota ese nuevo PSOE que salió el 21 de mayo?

Es poco tiempo. Es algo que tienen que interpretar los ciudadanos y algunas encuestas hay de cómo se empieza a percibir al PSOE como una fuerza nítidamente de izquierdas que ejerce un liderazgo en la izquierda. Se nota en muchas cosas, algunos posicionamientos o reposicionamientos. En el asunto del CETA hemos lanzado un mensaje que la socialdemocracia europea debía lanzar al mundo.

En esas encuestas hay un repunte del PSOE, ganándole votos a Podemos, pero sigue habiendo una diferencia de más de 30-40 diputados con el PP.

Pero todas coinciden en que hay un avance del PSOE, de recorte al PP y bajada estrepitosa de los populares. Hay una oportunidad para el cambio, la veo en el horizonte. Habrá un Gobierno presidido por un socialista no tardando mucho.

No tardando mucho, ¿se atreve a poner fecha?

No.

Presidido por un socialista, ¿y con Pablo Iglesias como vicepresidente?

Tanto Podemos como Cs como el PP y el PSOE, aspiramos a ganar las elecciones por mayoría absoluta.

Pero eso ya no se lo cree nadie...

Como dicen en mi pueblo 'si queréis sacamos el santo, pero de llover no está'. Si no hay mayorías absolutas, lo que se impone es llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. A mí me gusta mucho el modelo portugués, un Gobierno socialista con apoyos parlamentarios de la izquierda. Es un buen ejemplo. Ahora si los ciudadanos nos dan mayoría absoluta, Ander no va a poner ninguna pega (risas).

En la Ejecutiva de Sánchez no se vio ningún tipo de integración, solo se incluyó a Patxi López del 'patxismo' y a ningún 'susanista'. ¿Usted si van a integrar al 'susanismo' en el Senado?

Ha sido Sánchez el que ha integrado al 'susanismo' tanto en la dirección del Congreso como del Senado. Hay compañeros de distintas sensibilidades, tanto en las direcciones como en las portavocías. Aquí en la dirección en el Senado, hay dos compañeros que apoyamos a Pedro y otros dos a Susana, y estamos funcionando genial. Estoy ilusionado porque todos los senadores se están comportando de manera leal y muy afectiva, con cariño.

¿Cuál será la primera pregunta que le haga a Rajoy en la sesión de control?

Tengo infinitivas.

Pero solo podrá hacer una en el debut...

Soy un amante de la frase de que la estrategia se aplica pero no se explica. Lo que espero es que no nos dé plantón al conjunto de la oposición en el primer pleno del día 12 de septiembre y tenga el coraje y la valentía de dar la cara en el Senado. Le haré una buena pregunta.