25 años del 'Barcelona' que no cantaron Montserrat Caballé y Freddie Mercury

Han pasado volando, pero han pasado: este 25 de julio de 2017 se cumple un cuarto de siglo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. Fue una época que cambió la historia de la ciudad y que dejó grandes hitos de la cultura y del deporte en toda España.

Uno de ellos, de los más recordados, fue la canción (¡temazo!) Barcelona, interpretada por dos mitos de la cultura popular de todo el mundo: Freddie Mercury, cantante del grupo Queen, y la soprano catalana Montserrat Caballé. Al parecer, según ha explicado Caballé en alguna entrevista (y como recoge Verne en este reportaje) fue el propio Mercury el que insistió en interpretar algún tema con la artista lírica, de la que decía que era su "cantante favorita". Y lo consiguió: llegaron a grabar un álbum que promocionaron durante tres años.

Gracias a esas canciones ha llegado hasta hoy (y, sobre todo, hasta la retina de los millennials que hace 25 años no vieron o estaban en pañales en aquellos Juegos) la interpretación de Barcelona por parte de estos dos gigantes de la escena. Pero no pudo ser: Mercury murió de sida en 1991 y no pudo cantar con su adorada diva en el Estadio Olímpico de Barcelona el 25 de julio de 1992. Sin embargo, dejaron actuaciones memorables, como esta ante las fuentes de Montjuic con un enorme coro y el logo olímpico detrás.

Cuando llegó ese ansiado 25 de julio, Caballé subió a escena. No lo hizo sola: cantó una sardana junto al tenor Josep Carreras mientras 600 bailarines danzaban formando los círculos olímpicos. Además, se emitió la grabación de Barcelona interpretada por Mercury y Caballé en Montjuic.

El reencuentro de Caballé y Mercury cantando juntos su himno llegaría en 1999, cuando, gracias a impresiones digitales, volvieron a compartir escenario en la final de la Champions League entre el Manchester United y el Bayern de Munich en el Camp Nou. Para quien diga que la tecnología no puede poner los pelos de punta...

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest