Kate Hudson se rapa la cabeza

Boquiabierto. Así dejará a más de uno el gran cambio de look de la actriz Kate Hudson.

La protagonista de Casi famosos, Guerra de novias o Cómo perder a un chico en diez días forma parte de una de esas largas estirpes de Hollywood: es hija de la legendaria pareja de actores Goldie Hawn (La recluta Benjamín, La muerte os sienta tan bien) y el actor Kurt Russell (Death Proof, Los odiosos ocho).

Kate Hudson junto a sus padres Goldie Hawn y Kurt Russell cuando estos desvelaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 4 de mayo de 2017.

Hudson es conocida por su look clásico y un poco bohemio, caracterizado por una larga melena rubia... que ahora ya no existe. La actriz ha decidido no solo cortársela, sino rapársela. Así se aprecia en una imagen que ella misma ha colgado en su cuenta de Instagram (con 7,6 millones de seguidores) y que ha acompañado de la palabra "Libertad" con un icono de una chica cortándose el pelo.

Por lo que parece, ese cambio forma parte de las exigencias del guión del nuevo proyecto de la actriz. Como se lee en su foto, los "agradecimientos" por este corte de pelo van para la cantante Sia, con la que —junto a la bailarina Maddie Ziegler— está realizando un proyecto secreto, que al parecer será un musical llamado Sisters.

Además, se sabe que la actriz está preparando una película llamada Richard Pryor: Is It Something I Said? junto a Eddie Murphy, Taraji P. Henson y Oprah Winfrey. También tiene pendiente de estreno Marshall, la biografía de Thurgood Marshall, el primer afroamericano en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

