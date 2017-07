Soraya responde a todos los que aseguran que es una mala madre

La cantante Soraya Arnelas acudió en la tarde del sábado a Viva la vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, para hablar de su nuevo disco, de su carrera musical y de la maternidad.

El 24 de febrero la cantante Soraya Arnelas dio a luz a su primera hija, Manuela y salió a celebrarlo con su marido. A través de Instagram compartió la imagen de su celebración, por la que recibió numerosas críticas en redes por haber dejado a su pequeña en casa.

Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber! En el restaurante de @dabizdiverxo DIVER❌⭕️❕ Vaya experiencia!! Wow! Altamente recomendable! ❣️#inolvidable Una publicación compartida de Soraya Arnelas (@soraya82) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 3:24 PST

Toñi Moreno quiso saber cómo le habían sentado a la cantante estas críticas y cómo era su relación con las redes sociales. "Hay una dicotomía aquí: el público quiere saber de ti, que te acerques a ellos, que les cuentes tu día a día y que normalices situaciones y cuando lo haces se te echan encima", aseguraba la cantante.

"¿Dónde está el equilibrio?", se preguntaba.

Aunque Soraya parece que lo tiene muy claro: "He tomado una decisión, hago lo que me da la gana. Hay un maravilloso botón que es el de bloqueo y como venga alguien a mis redes sociales a perturbar mi tranquilidad lo bloqueo directamente y a veces contesto".

Con respecto a las críticas a su maternidad se mostró apenada: "Me he convertido en madre y de repente a los seis días vas a celebrar con tu marido la llegada de tu hija y ella está perfectamente dormida con sus abuelos, haciendo feliz a sus abuelos, que no hay cosa más bonita, pues te sienta mal que te digan mala madre".

Pero para todos aquellos quiso dejar un mensaje bien claro: "Quieto parao, que todavía no me habéis dejado que sea madre".