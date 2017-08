El 'paparazzi' que tuvo un encontronazo con Bustamante llora al contar su versión

David Bustamante y el paparazzi Jordi Martín tuvieron un fuerte encontronazo el pasado domingo. "Me ha pegado patadas, me ha pegado un puñetazo. Voy camino del hospital porque voy todo magullado", aseguró Martín sobre el cantante este domingo en Socialité, el programa de María Patiño en Telecinco.

Bustamante agrede a un reportero pic.twitter.com/lEZ8Mris2W — Álvaro Palazón 📺 (@alvaromenlon) 30 de julio de 2017

En la tarde del lunes, el abogado de David Bustamante ofreció su versión de los hechos mediante un extenso comunicado, en el que aseguraba que había sido Martín el que casi provoca un accidente de coche tras perseguir a Bustamante por la carretera para hacerle fotos.

"Esta situación provocó que ambos se enzarzan en un forcejeo en el que el paparazi cogió por las muñecas a mi cliente y le propinó un pisotón, provocando que el Sr. Bustamante se defendiera y se zafara utilizando sus brazos y piernas", asegura el letrado.

Además, el letrado del cantante asegura que van a demandar al reportero por amenazas y lesiones y que ha puesto en conocimiento de la Policía los antecedentes de Jordi Martín.

Ahora, el reportero ha respondido en el programa Cazamariposas al comunicado de Bustamante y lo ha hecho entre lágrimas.

"No es justo que me juzguen por un pasado. Es verdad que yo soy polémico. Es verdad que yo tengo un pasado polémico, pero yo aquí estoy haciendo mi trabajo. Soy paparazzi, voy a buscar una noticia y tengo que hacer esas fotos. El personaje mediático es él, el que se excede es él. Él ya sabe a lo que se expone", aseguraba entre sollozos.

Ante las críticas de algunos de sus compañeros ha querido defenderse y ha asegurado que ese es su trabajo: "Yo le he intentado hacer unas fotos. En ningún momento como dice Beatriz Cortázar he hecho una persecución, ni me he puesto en paralelo a él. Yo simplemente he hecho un seguimiento, a una distancia prudencial".

Comunión hija de Paula Echevarría y David Bustamante Comunión hija de Paula Echevarría y David Bustamante



1 of 21 Comparte esta galería: