La campeona Beatriz Manchón denuncia que el Descenso del Sella le discrimina "por ser mujer"

Beatriz Manchón ha sido campeona del mundo de piragüismo, ha ganado dieciséis medallas en campeonatos mundiales, veintidós metales en campeonatos europeos y es una de las grandes figuras olímpicas españolas. Pero no le dejan participar en el Descenso del Sella: le han denegado la inscripción por ser mujer.

Manchón quiere competir en la categoría absoluta K-2, junto a Manuel Busto. Pero la organización de la clásica prueba asturiana le ha dicho a la piragüista sevillana que eso no puede ser: si quiere competir, tendrá que inscribirse en la categoría mixta.

El año pasado Manchón y Busto se enfrentaron a la misma situación y denunciaron la discriminación de la organización. Pero esta vez Manchón ha ido más lejos y ha organizado una recogida de firmas. El resultado: la entrega de más de 60.000 firmas para exigir que la K-2 mixta pueda competir en la categoría absoluta en el Descenso del Sella.

"Llevamos años intentado competir y no sólo se me veta a mí, se veta a todas las mujeres", ha asegurado Manchón en una entrevista en la Cadena Ser, en la que también ha afirmado que "la tradición es muy machista". Busto, por su parte, explica: "No pedimos que nos den trato de favor, sólo el mismo que al resto y hacer la contrarreloj para ocupar el puesto que nos corresponda".

Espero q el CODIS (Comité Organizador del Descenso del Sella) rectifique y modifique el reglamento. Es inaceptable. https://t.co/XZRHZWulaP — Adriana Lastra (@Adrilastra) 31 de julio de 2017

La lucha de Manchón y Busto ha recibido el apoyo de Adriana Lastra, diputada asturiana del PSOE, quien ha pedido al Comité organizador del Descenso del Sella que "rectifique".