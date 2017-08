Clip en exclusiva de 'La Seducción': el encuentro entre Nicole Kidman y Colin Farrell

Dentro de las citas cinematográficas imprescindibles para este 2017 no puede faltar la última película de Sofia Coppola, más aún si la ha llevado a alzarse con el Premio a mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes. La Seducción, protagonizada por Colin Farrell, Nicole Kidman, Elle Fanning y Kirsten Dunst, narra cómo la aparición de un soldado herido en la Guerra de Secesión refugiado en una escuela de señoritas del sur rompe la estabilidad de este oasis femenino.

La hija de Francis Ford Coppola nos ha dejado producciones tan premiadas y reconocidas por el gran público como Lost in Translation, Somewhere o María Antonieta, llevándola a ser una de las tres únicas mujeres nominadas a la Mejor Dirección en los Premios Oscar. A pesar de esto, nunca ha sido especialmente bien recibida por una crítica que la ha llegado a calificar de "pija" o "hija de papá".

Es la primera vez que la directora se atreve con un remake, esta vez nada más y nada menos que de una película de los 70 dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood: El Seductor. Una cinta que entonces no tuvo la oportunidad de participar en el Festival de Cannes.

El remake se situó entre las favoritas en las quinielas de la pasada edición del festival de la costa francesa y tiene todos los ingredientes para ser un éxito en taquilla y en la próxima edición de los Oscar. Un giro hacia lo salvaje de Coppola que potencia los toques góticos, de thriller y terror que mezcla la película original.

Un estilo particular que se deja ver en este fragmento exclusivo de la película (arriba), y en el tráiler completo (abajo), donde se vislumbra un futuro también oscuro para el único protagonista masculino de la cinta: Colin Farrell.