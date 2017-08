El loquísimo vídeo con el que Rusia ha contestado a las nuevas sanciones de EEUU

"Aquel que venga a nosotros con sanciones, con sanciones perecerá". Los rusos no se andan con rodeos. La cuenta oficial del país eslavo en Twitter ha contestado a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos con un vídeo y un mensaje que dejan muy claro el mensaje. Aunque de una forma muy especial.

Un castillo, vestimentas medievales y todas las prácticas que muestran el carácter combativo de los rusos: justas de caballeros, violentas peleas a espada, competiciones de levantamiento de fardos... y familias con niños y aplaudiendo.

Whoever comes to us with #sanctions, from sanctions will perish. We dedicate this video to those who try to hurt us with new sanctions! pic.twitter.com/VdoYI3mK2u