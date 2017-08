Esto es lo que pasa cuando invitas a los Obama a tu boda

No cabe duda de que, en cualquier boda, los Obama serían los invitados más pintones. Altos, guapos, elegantes, famosos (famosísimos...), sonrientes y, para colmo, buenos bailarines. ¿Alguien da más?

Eso debió pensar la madre de una chica estadounidense llamada Brooke, que decidió invitar a la expareja presidencial a una boda (no está claro si a la de la propia Brooke o a la de su madre). Y sí, recibió respuesta

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING😂 pic.twitter.com/cUiRRAfrvD — brooke. (@96_brooke) 31 de julio de 2017

Mi madre le envió una invitación de boda a los Obama en marzo y acaba de recibir esto en el correo. Estoy gritando.

En un par de días el tuit de Brooke ha sido retuiteado más de 43.000 veces y ha superado los 200.000 me gusta. En él se ve la carta enviada por los Obama, firmada por ellos mismos. En esta se puede leer:

Felicidades por vuestra boda. Esperamos que vuestro matrimonio sea bendecido con amor, risas y felicidad y que vuestros lazos sigan haciéndose más fuertes con el pasar de los años. Esta ocasión marca el comienzo de una unión de por vida, y según os vayáis embarcando en este viaje, sabed que tenéis nuestros mejores deseos para disfrutar de las alegrías y aventuras que están por venir.

Pues no, los Obama no pudieron ir al enlace (entendemos... todo sea que den la sorpresa), pero mostraron una cara amable bastante poco habitual en personajes públicos y aún menos en políticos. De ahí que, en los comentarios al tuit de Brooke, otras personas hayan respondido con imágenes de cartas y tarjetas enviadas por los Obama con motivo de sus graduaciones, como respuesta a cartas de agradecimiento enviadas por esas personas e incluso para darles la bienvenida al mundo. Todas ellas son distintas la una de la otra.

I sent them one of my high school graduation announcements and I got this back a month later 😭😭 I love the Obama family 💙💙💙 pic.twitter.com/oN9w7iQAYS — Aubs (@strawbreeee) 2 de agosto de 2017

Did this when our daughter was born back in October! I felt like I had to hurry up and get one before Obama left office lol pic.twitter.com/SPTBlfoEXs — Rae (@1Rae_XO) 2 de agosto de 2017

Les envié una en por mi graduación y me llegó esto un mes después. Amo a la familia Obama.

I sent him one of my grad announcements when I graduated and I got this back, nothin but respect for MY president :') pic.twitter.com/ECT1LVV7ix — stay c (@staceylinkk) 2 de agosto de 2017

¡Hice esto cuando nuestra hija nació en octubre! Sentí que tenía que darme prisa y conseguir una antes de que Obama dejara la oficina.

I got soooooo emotional when I received one.. To see they have taken the time to respond is so meaningful. We truly had someone amazing 💖🙏🏻 pic.twitter.com/LkP3yTCLYh — Catherine⚽🇨🇱🇺🇸 (@Nycgirl0914) 2 de agosto de 2017

Le envíe una por mi graduación y recibí esto. Todo el respeto para MI presidente.

I sent a hs grad announcement last year & got this back. 😁 they're so awesome. pic.twitter.com/gnB5KoHAiu — yo👁‍🗨adrienne (@kperrypotato) 2 de agosto de 2017

Me emocioné tanto cuando recibí una. Ver que se habían tomado tiempo para responder significa mucho. Verdaderamente tuvimos algo increíble.

Les escribí por mi graduación el año pasado, me llegó esto. Son increíbles.

Si sientes la imperiosa necesidad de mandar una carta a "Los honorables Barack Obama y Señora", puedes escribirles a la misma dirección que lo hizo la madre de Brooke.

