Muere Ángel Nieto, pionero del motociclismo español, a los 70 años

Ángel Nieto ha muerto este jueves a los 70 años. El expiloto ingresó el pasado 26 de julio en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Ibiza tras sufrir un grave accidente de quad en el que se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Nieto fue intervenido durante más de dos horas y permaneció en coma inducido desde entonces. Pese a que hace unos días los médicos decidieron retirarle la medicación para despertarle del coma, su estado empeoró gravemente en la madrugada del jueves 3 de agosto.

"Nos entristece comunicar la muerte de Ángel Nieto", ha tuiteado la organización de MotoGP al conocer la noticia.

