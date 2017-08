El juego 'NBA Live' incluye por primera vez a la liga femenina de baloncesto

Siguiendo la estela del juego del FIFA, el juego NBA Live incorporará la liga femenina para su edición de 2018.

Así lo ha anunciado la cuenta oficial del juego de baloncesto de EA Sports en Twitter, donde han colgado un vídeo mostrando cómo será esta versión del videojuego:

