Este vídeo homenajea a los clásicos del cine y está dejando loco a todo el que lo ve

Hay homenajes al cine buenos y luego está el videoclip de la canción All Over de Cruisr. Un psicodélico vídeo que ha sido recuperado por un usuario de twitter y cuya publicación en la red social lleva más de 5.000 retuits y 7.000 'me gustas'.

En los casi tres minutos de vídeo hay muchísimas referencias pop relacionadas con el cine. Taxi Driver, Con faldas y a lo loco, El silencio de los corderos, Pulp Fiction, Desayuno con diamantes o King Kong son algunas de las que pueden adivinarse en el clip de animación, que recuerda a los dibujos de los años sesenta y setenta.

Cuando creías haber visto todo tipo de homenajes bonitos al cine descubres ALL OVER de CRUISR y te sorprende. Maravilloso videoclip. pic.twitter.com/Wcv2102NJe — æntonio (@levmauc) 2 de agosto de 2017

El videoclip fue diseñado y dirigido por el animador Chris Carboni, fundador de Carboni Studio.

