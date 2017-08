La reflexión de Marta Hazas sobre el feminismo tras ver esta escena en un bar

La actriz Marta Hazas ha usado su cuenta de Instagram para hacer una reflexión sobre el feminismo que está siendo muy aplaudida.

Hazas ha compartido una imagen con un amplio texto en la que aparece el presentador Carlos Sobera y su marido, el también actor Javier Veiga, en la barra de un bar aguantando su bolso y el de Patricia Santamarina.

"Tengo la suerte de haber tenido una pandilla en la que mis amigos chicos no se creían un género superior a mí y a mis amigas, y he crecido en igualdad y compartiendo deportes.

Ahora tengo la suerte de trabajar con hombres, que no sé si son feministas o feministos, lo único que sé es que no ven atacada su virilidad por chorradas", empieza el texto.

"Ayer volvimos del baño y yo y vimos a este vasco y a este gallego así, comentando Dunkerque, la peli que acabábamos de ver, y pensamos lo que ha cambiado la vida en los últimos 50 años afortunadamente... las mujeres tenemos muchas batallas por librar pero estaría bien no equivocarse de enemigo...", prosigue.

Para finalizar, ha querido acompañar el texto de una serie de etiquetas. La publicación lleva en pocas horas casi 7.000 me gusta y numerosos comentarios.

Estos son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz:

Ellos son bellísimos!!!... Y tus palabras muy sabías👏👏👏. El enemigo no es el género contrario, las feministas (no se si lo seré) no queremos más que la igualdad...

aka_wi