Del 19 de agosto al 10 de septiembre, Alberto Contador rodará por última vez como ciclista profesional. Lo hará en La Vuelta a España, ronda que le vio triunfar en 2008, 2012 y 2014, con la ilusión de despedir su trayectoria después de "tres semanas de ensueño".

El madrileño es profesional desde 2003, tiempo en el que ha decorado su palmarés con siete grandes títulos. A sus tres éxitos en La Vuelta suma dos triunfos en el Tour de Francia, logrados en 2007 y 2009, y otros dos en el Giro de Italia. Se vistió de rosa por primera vez en 2008 y, en 2015, celebró su última gran victoria.

Desposeído entre 2010 y 2011 de otro Tour y de otro Giro por un positivo por clembuterol, Alberto Contador clausurará una etapa de 14 años en la elite ante su público.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

"No creo que haya mejor despedida que en la carrera de casa, en mi país", expuso en un vídeo difundido este lunes en sus redes sociales, donde puso fecha a su adiós.

El próximo 19 de agosto, con la contrarreloj por equipos de Nimes (Francia), Alberto Contador iniciará su última competición como integrante del conjunto Trek-Segafredo.

Tendrá por delante veintiuna etapas, con un recorrido total de 3.324,1 kilómetros, antes de que el pelotón haga su entrada en Madrid el domingo, 10 de septiembre.

Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa y en mi país