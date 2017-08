El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido a la información del diario El Mundo en la que se informa de que "Podemos consiguió ganar 11,6 millones de euros en 2016, año en el que tuvo que enfrentarse a la repetición de las elecciones generales, el 26-J, y a los comicios autonómicos de Galicia y el País Vasco".

"En comparación con las cuentas del PP, PSOE y Ciudadanos, Podemos es ahora mismo el partido nacional con el balance económico más positivo y rentable, aunque cabe recordar que la rentabilidad en política no se mide tanto en dinero como en votos", destaca El Mundo.

Según Pablo Iglesias:

Los partidos no "ganan" dinero; ahorran. Aunque fuercen el titular, se demuestra no que somos más "rentables", sino que gestionamos mejor

Las palabras de Iglesias han provocado decenas de reacciones en Twitter:

Y que los bancos no mandan en Podemos.

Claro, el partido humilde. Vosotros no ganáis dinero al igual que los otros no roban; toman prestado, no? Así nos va con la casta