La respuesta de Colau a Cifuentes sobre la violencia contra los turistas en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contestado a la petición que le hizo Cristina Cifuentes, que le reclamó contundencia frente a la violencia contra los turistas. Colau ha pedido a Cifuentes que no sea "alarmista" y la ha acusado de "distorsionar la imagen de BCN".

La presidenta del PP de Madrid pidió ante los medios en un encuentro de las Nuevas Generaciones del PP en Collado de Villalba, que Colau sea "contundente" en el rechazo a la violencia contra el turismo para que "estos actos".

Colau ha contestado en su cuenta de Twitter y ha señalado que no debe haber "alarmismo ni difamación". "Contundencia toda, @ccifuentes, pero no alarmismo ni difamación: no utilice caso aislado para distorsionar la imagen de BCN", ha escrito en una publicación que lleva ya más de 1.000 RT.