Las mujeres indias llenan Twitter de 'selfies' para luchar contra las violaciones

Las mujeres de la India cada vez tienen menos miedo. En uno de los países en los que se producen más violaciones del mundo (solo en 2015 fueron denunciadas 34.000) ha surgido una iniciativa para, a través de las redes sociales, reivindicar los derechos de las ciudadanas del país.

Todo comenzó en la medianoche del lunes 7 de agosto, cuando una mujer de la ciudad norteña de Chandigarh, cuyo nombre no ha sido desvelado por cuestiones de seguridad, dijo haber sido víctima de una agresión sexual por parte de dos hombres.

La noticia podría haber quedado ahí, de no ser por el comentario que Ramveer Bhatti, vicepresidente del Partido Bharatiya Janata, hizo público a través de la televisión. En él se pregunta qué estaría haciendo una mujer en la calle a esas horas de la noche.

Las declaraciones de Bhatti, han generado una rápida respuesta en redes sociales, que ha movido a cientos de personas a movilizarse bajo el hashtag #AintNoCinderella, con publicaciones como estas:

No man can stop me from going out whenever I want. Public spaces for women! #AintNoCinderella pic.twitter.com/jaipo3Dtai — Nabakalpita Bora (@NabakalpitaB) 7 de agosto de 2017

Ningún hombre puede impedirme salir cuando quiera. ¡Espacios públicos para las mujeres!

If I'm out at 12am, it DOES NOT mean I'm to be raped, molested, chased. My dignity is my right 24X7 #AintNoCinderella pic.twitter.com/6SN0I5NbSN — Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) 7 de agosto de 2017

Si estoy fuera a las 12 am, no significa que deba ser violada, molestada, perseguida. Mi dignidad es mi derecho 24X7

No one gets to tell us what to do and what not. (Especially not the BJP louts!) It's our life!! #AintNoCinderella pic.twitter.com/dcU0XH2KIK — Hasiba (@HasibaAmin) 7 de agosto de 2017

Nadie va a decirnos qué hacer y qué no. (Especialmente los ladrones BJP!) Es nuestra vida !!

Guess what BJP, it's midnight and I'm outside and this party is rad. You want me to stay home to be safe, your bad. #AintNoCinderella pic.twitter.com/5x7UrDo0Ot — Poorva Sharma (@PforPoorva) 7 de agosto de 2017

Adivina qué BJP, es medianoche y estoy fuera y esta fiesta es rad. Quieres que me quede en casa para estar a salvo, te equivocas.

It's midnight and I can be wherever I want to be, because I #AintNoCinderella - Regressive India, please take note pic.twitter.com/TgycSQP17U — Elixir Nahar (@ElixirNahar) 7 de agosto de 2017

Es medianoche y puedo estar donde quiera, porque yo #AintNoCinderella - India retrógrada, por favor toma nota.

#AintNoCinderella The night is rightfully mine and no politician can point fingers at me for stepping out! pic.twitter.com/jkXa5EaOKR — Sunayana Suresh (@sunayanasuresh) 7 de agosto de 2017

¡La noche es legítimamente mía y ningún político puede apuntarme con el dedo por salir!

No one tells me what to wear, what to eat, when to go out & how to dress. Keep your regressive mindset to yourself #AintNoCinderella pic.twitter.com/e3WqAKuK3f — Angkita Dutta (@angkitadutta) 7 de agosto de 2017

Nadie me dice qué usar, qué comer, cuándo salir y cómo vestir. Quedaos con vuestra mentalidad retrógrada.

What I wear, till what time I stay out, whom I hang around with,bla bla.. is none of your business bcoz I #AintNoCinderella pic.twitter.com/hlFEE0y2Qq — Surbhi Dwivedi (@DwivediSurbhi) 7 de agosto de 2017

Lo que llevo, hasta cuándo estoy fuera, con quien salgo, bla bla .. no es de tu incumbencia

La noche es nuestra, al igual que el día.

No me enseñes qué usar, qué comer y cuándo salir.

Hey es medianoche y estoy "fuera"!

Dear Regressive India,

We ain't damsels in distress. We are independent & we don't need you to curb our freedom#AintNoCinderella here! pic.twitter.com/mulliSsKwY — Rekha Navani (@rekha_navani) 7 de agosto de 2017

Querida India Retrógrada, No somos damiselas en apuros. Somos independientes y no necesitamos que frene nuestra libertad

Es hora de salir!

Stop watching and promoting films that glorify violence against women. Stop applauding men who assault women. #AintNoCinderella — Anjali Alappat (@whatallydid) 8 de agosto de 2017

Dejad de ver y promover películas que glorifiquen la violencia contra las mujeres. Dejad de aplaudir a los hombres que atacan a las mujeres.

