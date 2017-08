Una piscina de Barcelona prohíbe amamantar dentro del agua

La piscina municipal de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha prohibido a una madre dar de mamar a su hija dentro del agua, según ha avanzado El Periódico. Una mujer llamada Miryan Blázquez ha denunciado en Facebook que el pasado 6 de agosto, se disponía a amamantar a su bebé de ocho meses porque "la niña se puso pesada" y se apartó "a un ladito para no molestar a nadie", cuando los socorristas llamaron su atención con el silbato.

"Me dijeron que no podía dar de mamar a la cría porque es antihigiénico y la niña podía vomitar, que saliera del agua. Yo les dije: '¿Perdona? Piensa en lo que acabas de decir. Dar de mamar a un bebé es una cosa natural, el 90% de la leche es agua. Antihigiénico es la gente que orina en la piscina, no esto'. A lo que ellos me contestaron: 'Oye, que no. Que no puedes", explica la mujer al citado diario.

Los socorristas justificaron ante la madre que días atrás ya habían echado a una chica por las mismas circunstancias. Sin embargo, Blázquez ha insistido en que no estaba haciendo nada malo ni sucio. "A mí no me para ni Dios", ha escrito, indignada, en las redes sociales, donde su caso ha logrado mucho eco y más apoyos.

La dirección de Duet Sports, la empresa dependiente del consistorio colomense y que gestiona el complejo deportivo, explicó a El Periódico de Cataluña que los socorristas vetaron a la madre amamantar al bebé porque "lo consideramos como comer, una de las actividades que nuestra normativa prohíbe si es dentro del agua, si bien lo permitimos fuera". En la normativa que el complejo deportivo nada se dice de la prohibición a dar de mamar a los bebés.

Los gestores del centro han pedido disculpas por prohibir esta práctica, cuando hasta la Asociación Española de Pediatría dice que una piscina es un "lugar público" y, por tanto, las madres deben poder amamantar a sus hijos cuando sea necesario.