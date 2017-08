Carolina Marín tiene el mérito no sólo de haber sido campeona olímpica de bádminton en Río y de haber sido dos veces campeona mundial (2014 y 2015), sino de haber popularizado este deporte e, incluso, de que muchos se hayan animado a probarlo. La deportista onubense dio detalles de hasta qué punto en una entrevista en El Partidazo de COPE este miércoles.

En la charla, Marín —que a finales de mes participa en el Campeonato del Mundo de Glasgow (Escocia)— confirmó que la Familia Real sigue muy de cerca sus competiciones. "Cuando gané mi primer Mundial en 2014 que fui a que la reina me... nos viésemos [la reina Letizia recibió a la jugadora en una audiencia en La Zarzuela en septiembre de 2014] en ese momento me quedé muy sorprendida porque ella nos seguía bastante. Incluso me dijo algunos resultados que me quedé alucinando porque no me le esperaba de ella", relató.

"Incluso me pidió mi número de teléfono para yo ir allí al Palacio y darle clases a las niñas", añadió.

.@CarolinaMarin: "Cuando gané mi primer Mundial y me recibieron los Reyes, Letizia me pidió el teléfono para darle clases a las infantas." pic.twitter.com/KcfzcGCiWK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 9 de agosto de 2017

"Eso no ha pasado", aclaró a continuación Marín. "Solamente el hecho de decirme que ella quería que sus hijas jugasen al bádminton me hizo muchísima ilusión". Puedes escuchar el momento a partir del minuto diez de este vídeo.