Seis proverbios rusos que no dejarán de sorprenderte

Al igual que los españoles, los rusos utilizan una gran cantidad de proverbios y frases hechas en su día a día. Algunos de ellos son muy similares a los que se utilizan en español, sin embargo, otros son prácticamente incomprensibles. A continuación os contamos seis de estos proverbios que os dejarán boquiabiertos:

1. Quitarse el pellejo (Из шкуры вон лезть - Iz shkuri von lezt)

Es una expresión equivalente a "dejarse la piel" o sea, esforzarse mucho para conseguir algún objetivo.

2. Comerse un perro (Собаку съесть - Sobaku siest)

¿Siempre has soñado en convertirte en un experto en algún campo pero hasta ahora no has hecho un progreso significativo? Entonces deberías comerte un perro, como hacen los rusos.

3. Como una montaña en los hombros (Как гора с плеч - Kak gorá c plech)

Experimentar un gran alivio, como desprenderse de una gran carga que tienes sobre los hombros. La verdad es que tiene sentido.

4. Llevar por la nariz (Водить за нос - Vodit za nos)

En caso de que quieras tomarle el pelo a alguien, agárralo por la nariz y llévalo. Los gitanos solían llevar a los animales (habitualmente osos) de la nariz, atados a un pendiente y los forzaban a hacer trucos. Afortunadamente ha dejado de ser una costumbre.

5. Volvamos a nuestros corderos (Вернемся к нашим баранам - Verniómsia k náshim baránam)

Se trata de una frase hecha para decir que hay que ir al grano, que hay que dejarse de dar rodeos.

Esta frase llegó al ruso de la anónima obra francesa del siglo XV La Farsa de Maître Pathelin, en la que un vendedor de paños acusa a un pastor de robarle unas ovejas. Durante el juicio los personajes comienzan a discutir, así que el juez dice en un momento dado: "¿Podemos volver a los corderos?"

6. Echar perlas a los cerdos (Метать бисер перед свиньями – Metat bíser pered svíniami)

Una auténtica pérdida de tiempo.

Esta frase viene del Evangelio. Se refiere a no desperdiciar las cosas buenas en personas que no las merecen. Textualmente dice Jesús: "No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen".

Este artículo fue escrito por Aliona Bóldireva para Russia Beyond the Headlines