Muy preocupados: los políticos reaccionan al ataque terrorista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se está trasladando a Barcelona así como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras el atentado perpetrado esta tarde en Las Ramblas, han informado a Europa Press fuentes del Palacio de la Moncloa.

Rajoy se encontraba este miércoles en Madrid donde presidió una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y volvió después a Galicia, para continuar unos días de vacaciones. Tras el atentado, el presidente, su número dos en el Gobierno y el responsable del Interior se dirigen a Barcelona.

El presidente del Gobierno ha emitido sus primeras palabras sobre el atentado a través de cuenta en la red social Twitter. Mariano Rajoy ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según ha informado el gobierno regional a Efe.

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

El ministro del Interior, que en estos momentos se desplaza a Barcelona, también ha hecho uso de la red social para expresar sus condolencias.

Mi más sentido pésame por las víctimas de Barcelona. Es el momento de estar más unidos que nunca, tan sólo juntos venceremos al terrorismo. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) August 17, 2017

Carles Puigdemont y Alda Colau mantienen asimismo una reunión extraordinaria con todos los agentes implicados en la seguridad de Barcelona. El presidente de la Generalitat hará una declaración institucional a las 20.30.

Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han consensuado este jueves una declaración en la que se condena el atentado terrorista cometido en la Rambla de Barcelona, se rechaza "toda clase de violencia criminal" y se proclama que España "nunca dará su brazo a torcer" a quien pretenda imponer sus ideas por la fuerza.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en esta red social, ha expresado su preocupación por dicho suceso, que ha costado la vida por el momento de una persona, mientras que otras 20 han resultado heridas.

Muy preocupado por las noticias que nos llegan desde Barcelona. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y apoyo a las autoridades. https://t.co/eoDzIqoLVi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2017

Por su parte, el líder de Podemos, en la misma red, ha destacado: "Muy preocupados por lo ocurrido en la Rambla de Barcelona", ha tuiteado para añadir acto seguido que está atento a las fuentes oficiales: también ha trasladado toda su "solidaridad" a los heridos.

Muy preocupados por lo ocurrido en la Rambla de Barcelona. Estamos atentos a las fuentes oficiales. Toda nuestra solidaridad con los heridos — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de agosto de 2017

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha declarado "conmocionado" por las informaciones que llegan desde Barcelona y expresa, también en Twitter, "todo el apoyo a los cuerpos de emergencia y seguridad".

Conmocionado por las informaciones que llegan desde Las Ramblas de Barcelona. Todo el apoyo a los cuerpos de emergencia y seguridad. https://t.co/6YE8FrpHAK — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de agosto de 2017

Alberto Garzón, secretario general de Izquierda Unida, ha sido otro de los políticos en reaccionar con rapidez al atentado en Barcelona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid envía todo "su cariño y solidaridad" a Barcelona

🔴 Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas del atentado terrorista en #Barcelona. Las victimas y sus familias son ahora la prioridad. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 17 de agosto de 2017

También la presidenta de la Junta de Andalucía también se ha mostrado consternada

Siguiendo con mucha preocupación el atropello de Barcelona. Todo mi apoyo a las víctimas y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 17 de agosto de 2017

El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha ofrecido la colaboración de las fuerzas de seguridad vascas

He ofrecido la colaboración de la @ertzaintzaEJGV, tanto con los @mossos como con las Fuerzas de Seguridad del Estado, si fuera necesario. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 17 de agosto de 2017

EUROPA CONSTERNADA

Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha asegurado que nunca claudicaremos al barbarismo.

My thoughts are with the people of #Barcelona. We will never be cowed by such barbarism. https://t.co/NQEjjuyoev — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 de agosto de 2017

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha sumado a las muestras de preocupación en Twitter.

All of Europe stands with #Barcelona. Our thoughts are with the victims and all affected by this cowardly attack on innocents. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 de agosto de 2017

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, otra muestra de solidaridad desde Europa

My heart goes out to the victims of the attack in #Barcelona and their families. Full support to authorities. EU united in defence of peace — EP President Tajani (@EP_President) 17 de agosto de 2017

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su solidaridad en español.

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 de agosto de 2017

Londres también está al lado de Barcelona y así lo ha expresado su alcalde.

London stands with Barcelona against the evil of terrorism. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 17 de agosto de 2017

También la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, de origen español, ha expresado su consternación por el ataque.

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 de agosto de 2017

DONALD TRUMP CONDENA EL ATENTADO

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

La Casa Blanca ha informado minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que minutos después ha condenado el atentado en Twitter, minutos después de la primera dama, Melania Trump.

Thoughts and prayers to #Barcelona — Melania Trump (@FLOTUS) 17 de agosto de 2017

Y el secretario de Estado, Rex Tillerson.

Sec. Tillerson: We offer condolences to the loss of life & the injuries that have occurred to so many innocent people yet again. #Barcelona pic.twitter.com/RKcE5MCqNB — Department of State (@StateDept) 17 de agosto de 2017