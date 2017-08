La vergonzosa actitud de esta diputada alemana mientras Schulz condena el atentado de Barcelona

Numerosos líderes políticos en todo el mundo ofrecieron su pésame y expresaron su condena tras los terribles atentados de este jueves en Barcelona y Cambrils, que costaron la vida a 14 personas y dejaron más de cien heridos.

Entre ellos Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo, líder de los socialdemócratas alemanes y candidato a canciller en las elecciones del próximo mes de septiembre. Lo hizo desde Berlín y acompañado por otros miembros de su partido, entre ellos, la diputada Eva Högl, quien protagonizó el momento con su amplia sonrisa y sus saludos a no sabemos quién. Gestos que, en plena condena solemne de Schulz, han llamado la atención y han sido muy criticados.

En un comunicado, Högl ha asegurado que se trata de un "malentendido" fruto de haber "extraído una parte de un vídeo" sin contextualizar. Pese a que se disculpa "con quienes se hayan podido sentir ofendidos" por su "comportamiento", afirma que quienes estaban detrás de Schulz no escucharon que estaba hablando sobre el atentado.

"Cualquiera que piense que no me importa el terror o que me burlo, no está muy bien", ha asegurado la diputada socialista, que acusa a "agitadores de la extrema derecha" de la polémica.