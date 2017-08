Unos cerdos rescatados de morir en un incendio terminaron hechos salchichas en una cena de los bomberos

Este caso que cuenta la BBC es insólito. El pasado mes de febrero se produjo un incendio en una granja de Wiltshire, Inglaterra, cuando 60 toneladas de heno salieron ardiendo. En el recinto había cerdos, guardados en un establo, y los bomberos que acudieron a apagar las llamas los rescataron, salvando la vida a 18 lechones y dos cerdas. Peeeeeero... los mismos bomberos que salvaron de una muerte terrible y cruel a los animales se los zamparon más tarde, en una parrillada de salchichas.

Según relata la cadena pública de Reino Unido, la dueña de la granja les llevó a los bomberos, seis meses después, a los lechones que habían salvado, una muestra de su agradecimiento por los servicios prestados. No los llevó vivos, no, sino ya preparados en salchichas. "Estoy segura de que los vegetarianos van a odiar esto", dijo Rachel Rivers, la mujer, cuando le dio las gracias a los bomberos de Pewsey, afirma este medio. Y no falló. Un dato: la granja era precisamente una de las suministradoras a las empresa cárnicas de la zona, por lo que el destino de los animalicos no iba a ser muy diferente al que tuvieron.

El caso ha trascendido después de que los bomberos publicasen en Facebook las fotos de la barbacoa, lo que ha causado un enorme malestar entre cierto sector animalista de los internautas.

(Puedes seguir leyendo tras la captura...).

Tanta polémica ha causado este caso que han acabado retirando las fotos de su perfil y pidiendo disculpas.

Pese al revuelo, la dueña de la granja insiste en su agradecimiento y los bomberos, por su parte, dijeron que las salchichas estaban "sumamente recomendables". Un portavoz de la Estación de Dorset & Wiltshire dijo: "Agradecemos a la granjera por su generosidad. No vamos a mentir, las salchichas estaban fantásticas".