El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se ha convertido en el gran protagonista en Twitter en los últimos días tras un incidente con unos periodistas en una rueda de prensa.

Trapero estaba respondiendo una pregunta en catalán, formulada en ese mismo idioma, cuando un informador afeó su gesto. "Si me hacen la pregunta en catalán contesto en catalán y si me la hacen en castellano, contesto en castellano", argumentó el jefe de los Mossos.

Una réplica que, por lo visto, no convenció al periodista, que se levantó y se fue. Fue entonces cuando Trapero dijo la frase que se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter: "Bueno pues molt bé, pues adiós".

Pero, ¿quién fue el periodista que se marchó? ¿Para qué medio trabaja? Él mismo lo ha desvelado en Twitter. Se trata de Marcel Haenen‏, del diario holandés NRC.

Él mismo se ha hecho eco en Twitter del famoso hashtag # BuenoPuesMoltBéPuesAdiós y ha asegurado que hizo la petición de que Trapero hablara en castellano para que la prensa extranjera lo pudiese seguir.

Heb nu eigen hashtag in Catalonië. Ik vroeg autoriteiten Spaans te praten zodat ook buitenlandse pers kon volgen #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós pic.twitter.com/UaxkpZam3Y — Marcel Haenen (@MarcelHaenen) 22 de agosto de 2017

"Nadie entendió lo que hice", asegura Haenen en en una entrevista en El Español. "[Las autoridades] comenzaron a contar uno por uno la historia en catalán, abrieron el turno de preguntas e invitaron a los periodistas catalanes a preguntar primero. Entonces me levanté, porque era muy fastidioso, y pregunté muy educadamente -o al menos, así lo intenté- si no era más práctico, más conveniente y lógico hacer la rueda de prensa en español para que todo el mundo la entendiera. Estábamos 200 o 300 periodistas de todo el mundo en la sala", explica.

El periodista subraya que no tenía ningún sentido quedarse en la sala si no entendía lo que decían y señala que todos los periodistas extranjeros estaban "agobiados" y "ocupados". Añade que ni siquiera entendió lo que Trapero le dijo "cuando soltó el hashtag".

Haenen insiste en El Español en que él domina hasta seis idiomas: neerlandés, alemán, francés, español, inglés y portugués. "Lo siento, pero no hay mucha gente en Europa que no sea española que domine este idioma [el catalán]. Y no pasa nada", asegura.

Su periódico, NRC, se ha hecho eco de la polémica que ha generado su reportero y asegura que, debido a la "relación siempre tensa" entre Barcelona y Madrid, Haenen "hirió muchas sensibilidades".