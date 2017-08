'Harvey', el huracán de categoría 3 que va a provocar "inundaciones catastróficas" en Texas (EEUU)

Las autoridades estadounidenses han confirmado que Harvey se ha convertido en un huracán de categoría 3 y tocará en cuestión de horas la costa de Texas, donde se esperan "inundaciones catastróficas", según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Según la última información del centro, Harvey va a acompañado de vientos de 205 km/h, mientras el gobernador de Texas, Greg Abbot, ha advertido a todos los residentes de las poblaciones afectadas de que se preparen "para un desastre de envergadura".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de llegar a su residencia de Camp David donde está "observando de cerca el rumbo del huracán". "Ponéos a salvo", ha pedido el mandatario.

I encourage everyone in the path of #HurricaneHarvey to heed the advice & orders of their local and state officials. https://t.co/N6uEWCZUrv