Blanca Suárez "calla la boca" de un hombre que la insulta por su cuerpo con esta respuesta perfecta

Blanca Suárez ha dado este viernes la respuesta perfecta a un comentario inapropiado sobre su cuerpo y el de otras actrices.

Ha ocurrido en Twitter, donde el usuario Suprimo ha publicado sus absurdas opiniones sobre el cuerpo y el peso de Blanca Suárez y Anna Simón.

La actriz no estaba arrobada en el mensaje, pero ha llegado a él de alguna manera y ha replicado de la manera más elegante y contundente:

Un "cierra la boca, que nadie te ha pedido opinión" en toda regla. La respuesta de Blanca Suárez ha recibido muchos aplausos en la red social, incluidos lo de otras actrices, como Neus Asensi:

No tomes en cuenta ningún comentario despectivo, lástima que por ser personas públicas se crean con el derecho de juzgarnos

No entres al trapo, si en su perfil dice que le gusta provocar... un chalao sin vida propia al que no pienso nombrar para no darle el gusto