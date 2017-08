Taylor Swift ha vuelto. Y lo ha hecho dando un pasó más —quizá el definitivo— en su evolución, tanto personal como musical. Poco o nada queda ya de aquella niña que encandiló a medio mundo con con su música country. Swift ha querido dejar claro que con Look What You Made Me Do, primera canción de Reputation, que verá la luz el 10 de noviembre, viene dispuesta a cargar contra Kanye West y su mujer Kim Kardashian.

Algunos medios estadounidenses, que se han encargado de analizar al milímetro el contenido del tema, elaborado en colaboración con su amigo Jack Antonoff, apuntan claramente a un enfrentamiento abierto contra el rapero y la socialité, además, claro está, contra la que un día fue su amiga: Kate Perry.

"No me gustan tus jueguecitos, no me gustan tus manipulaciones, el papel que me hiciste jugar. No, no me gustas", son algunas de las frases del tema que señalan directamente a estos personajes famosos.

La tensa relación de Swift y West se remonta al año 2009, cuando el rapero interrumpió el discurso de agradecimiento de Swift al recoger un premio en los MTV Video Music Awards para decir que el premio se lo merecía Beyoncé y no la cantante de Blank Space. La tensión entre ambos volvió a estallar con motivo del estreno del sencillo Famous en febrero de 2016 , en el que Kanye se refiere a Taylor como "esa perra".

Por otro lado, el enfrentamiento con Perry también es longevo... Taylor acusó a Katy de haberle robado a sus bailarines, de haberle quitado a su amiga íntima Selena Gomez en incluso de haberle hecho bullying en las redes sociales. Pues ahí tienen todos su "regalito" envenenado. ¿Se darán por aludidos?

Casualidad (¿?) o no, lo cierto es que Perry ha publicado junto a Nicki Minaj la canción Swish, Swish, que ha salido acompañada de un videoclip en el que los Tygers (su equipo) ganan el partido a los Sheep, representados por un "lobo con piel de cordero", que es precisamente como llamó hace años a Swift en un tuit.

Aunque en junio parecía que ambas habían enterrado el hacha de guerra —Katy Perry entonó el mea culpa y reconoció que había llegado el momento de pasar página—, los últimos pasos musicales dejan claro que de eso nada.

De momento se ha sumado un importante tanto: su nueva canción fue Trending Topic a nivel mundial según lo publicó. Ayudó, claro está, cómo lo dio a conocer: Swift había tomado la decisión de borrar abruptamente todas las publicaciones de sus redes y sólo había subido a Internet un curioso vídeo con algo que similaba ser la cola de un dragón. Creó tensión, centró las miradas en ella y así dio luz verde a Look What You Made Me Do —Mira lo que me hiciste hacer—.

El lanzamiento llega en un buen momento para la artista, que el pasado 14 ganó el juicio por agresión sexual que le enfrentaba al locutor David Mueller, quien le tocó el trasero en 2013.