Mia Khalifa, exestrella del porno, ha reconocido en una entrevista que el Estado Islámico la amenazó con cortarle la cabeza.

Khalifa, una de las actrices más famosas del mundo pese a su corta carrera, explicó que todas las amenazas le han llegado a través de las redes sociales, donde ha recibido varios mensajes con montajes en los que aparece decapitada.

La actriz, de 24 años, asegura que le asustan las amenazas pero que trata de no mostrarlo en público. "Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos", afirma. "Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando", reconoce.

Los vídeos de Khalifa, con orígenes libaneses (vivió allí hasta los diez años), generaron mucha controversia en su país y otras regiones de Oriente Medio. Especialmente un vídeo en el que protagonizaba una escena vestida con un hijab.

Durante una entrevista con el Washington Post en 2015, la actriz no daba crédito ante las críticas y se mostró sorprendida por la polémica. "Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas", aseguró Khalifa, quien asegura que hay películas que tratan "peor" a los musulmanes de lo que aparecía en dicha escena.