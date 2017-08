Alberto Garzón denuncia lo que ocurrió días antes de su boda

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, y su novia Anna Ruiz, se dieron este fin de semana el "sí quiero" ante unos 205 invitados que asistieron a la ceremonia de la pareja en la localidad riojana de Cenicero, donde el novio tiene vínculos familiares.

Este lunes, el propio Garzón respondía en Facebook a todos aquellos que le han criticado en los últimos días por su boda y ha agradecido el apoyo a todos los que les han defendido "ante todo tipo de comentarios absurdos".

"Ya sabéis que en este país, pero en otros también, hay una derecha cavernícola que solo piensa en disparar al rojo. Hace unas semanas me criticaron por bañarme en una piscina, hace unos años por tener una bici y ahora por casarme. No pasa nada. Lo que les molesta es que la gente de izquierda pueda ser feliz y hacer vida normal. Eso con Franco no pasaba", critica.

El líder de IU admite que les hubiera gustado hacer "una boda más discreta, pero ha sido imposible" y denuncia lo que ocurrió días antes de la ceremonia.

"Durante varias semanas la prensa de derechas se hizo pasar por invitados de la boda para obtener información; otra se la inventaron -como el precio del menú, tres veces por encima del real-; e incluso el día de la boda se intentaron colar en el recinto en varias ocasiones. También nos amenazaron con boicotear la boda, y ya está convenientemente denunciado", advierte.

Garzón asegura que el trabajo que hizo la Guardia Civil y la Ertzaintza fue "estupendo" pero lamenta que es "lamentable" que "haya que recurrir a la protección si uno es de izquierdas y conocido". "Algún día la civilización llegará a la caverna y esto no será necesario", subraya.

"Por supuesto seguiré bañándome en piscinas y mares, yendo de viajes y organizando cuantas fiestas permita mi tiempo y economía personal. También me vestiré como me de la gana. En suma, haré lo que haría cualquiera. Pero lo más importante es que seguiré peleando contra los gürtel, sus jefes y su sistema. Por más que cavernícolas y voceros del régimen ladren", finaliza.

