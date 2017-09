Aura Garrido: "Soy una friki absoluta de 'Juego de Tronos"

La comedia le da respeto, pero tiene ganas de hacer una. De momento, la que es Amelia Folch en El Ministerio del Tiempo presenta este viernes en la gran pantalla La niebla y la doncella. Basada en la novela de Lorenzo Silva, Quim Gutiérrez y ella se convierten en el sargento Rubén Bevilacqua y la cabo Virginia Chamorro respectivamente, a las órdenes de Andrés M. Koppel.

Nos citamos con ella para hablar de su nuevo trabajo, de series e industria:

Sobre su personaje en La niebla y la doncella:

"Es un reto muy grande y en muchos sentidos. No solo por su profesión, dado que nunca había hecho de una guardia civil o una investigadora. Bueno, en El Ministerio... más o menos, pero no es un cuerpo de seguridad. Y eso es un reto en sí mismo".

Sobre la industria del cine en España:

"Creo que hay muchas cosas cuestionables, que se pueden mejorar a muchos niveles. Es peligroso generalizar y ya se ha generalizado mucho con este tema tan delicado; hay mucho que se debe revisar. Gran parte de ello tiene que ver con la estructura en la que se enmarca, con lo difícil que es muchas veces sacar adelante un proyecto: la gente no conoce todos los condicionantes que existen para conseguir que una película se estrene. Es muy complicado trabajar en este sector (...). Es todo mucho más grande de lo que parece y tiene más impacto del que se piensa. El tema de la cultura contiene muchos asuntos complicados a tratar en este país. Por eso hay que ser específicos con los planteamientos y tener cuidado al generalizar".

Sobre series:

"Con las series voy por épocas. A veces no tengo demasiado tiempo y me resulta difícil seguir una. Cuando trabajo prefiero ver películas o leer libros en mis ratos libres. Las series me las reservo para las vacaciones para así verlas del tirón y engancharme por completo. Soy una friki absoluta de Juego de Tronos, soy bastante fan de la serie, pero una a la que le tengo muchas ganas y aún no he visto es Borgen, y creo que es la siguiente que voy a coger".

