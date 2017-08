TVE cesa al editor de 'La 2 Noticias'

La dirección de informativos de TVE ha cesado de forma fulminante a José Luis Regalado, editor del informativo La 2 Noticias que presenta la periodista Mara Torres. Según ha publicado Infolibre, la destitución se ha producido por sorpresa este mismo viernes, cuando el responsable de este informativo aún estaba de vacaciones.

Aunque no han trascendido los motivos del cese, varias fuentes periodísticas señalan que podría tratarse de una represalia por no plegarse a la línea oficial que marca La Moncloa y el Gobierno del PP y por saltarse líneas rojas, publicando historias que los directivos de la casa preferían no ver en sus canales.

En Twitter está siendo muy recordado que la noticias de Torres, con Regalado al mando, fueron las únicas que en TVE reprodujeron las conversaciones entre el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por ejemplo. También fue el único espacio de carácter informativo de la televisión pública que se hizo eco del cómic de Francisco Ibáñez -el padre de Mortadelo y Filemón-, en el que aparecía caricaturizado Luis Bárcenas, extesoreso del PP.

Al mismo tiempo, fueron los únicos en informar sobre el manifiesto promovido por los tres Consejos de Informativos de TVE, que reclamaba el "compromiso expreso" de todos los partidos con la "independencia", la "pluralidad informativa" y la "recuperación de la elección del presidente por mayoría cualificada en el Congreso de, como mínimo, dos tercios", compromiso que suscribieron todos los partidos políticos a excepción del PP y Unió.

UN REFERENTE

El programa La 2 Noticias es conocido por ser un informativo alternativo que se ha mantenido fiel a su estilo y a su vocación de servicio público, pese a los cambios en el Ejecutivo central. En él se tratan temas políticos, pero sobre todo sociales como la ecología, el medio ambiente y la cultura, que encuentran un público fiel cada día, incluso pese al cambio de horarios en la parrilla. Es el único espacio de información de la televisión pública que no ha sido objeto de ninguna denuncia por malas prácticas, manipulación o censura que ha realizado en multitud de ocasiones el Consejo de Informativos de TVE sino que, al contrario, no cesa de recibir premios por su profesionalidad.

Regalado, su jefe hasta ahora, es un profesional con una amplia trayectoria en los informativos de TVE. También fue editor de La noche en 24 Horas cuando Fran Llorente dirigía los informativos.