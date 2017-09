La historia de un padre se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter después de que la hija, Deanna Hall, colgara en esa misma red social la conversación que tuvo con él.

El hombre viajaba en primera clase de un vuelo de Delta Airlines cuando vio un gran revuelo junto a él. Enseguida se percató de lo que ocurría: un famoso estaba sentado a su lado en el avión.

Eso sí, el protagonista de la historia no tenía ni idea de quién era. Sólo conocía su nombre porque lo había oído allí mismo: Nick Jonas.

Así que el padre decidió escribir a su hija, estudiante en la Universidad South Florida, para saber quién era aquel famoso. Su mensaje textual fue: "¿Quién es Nick Jonas?"

Y la muchacha respondió rápidamente: "Un cantante famoso. Lo amo. Era un integrante de los Jonas Brothers". Entonces, la réplica del padre volvió completamente loca a su hija: "Está sentado a mi lado en el avión".

"MANDA UNA FOTO. HAZTE UNA FOTO CON ÉL. DILE QUE LO QUIERO. PÍDELE UN AUTÓGRAFO", escribió la joven, completamente venida arriba. Y, dicho y hecho, su padre se la envío.

Deanna Hall decidió compartir la curiosa historia en Twitter, consiguiendo 50.000 retuits y 190.000 'me gusta' en menos de dos horas. "Cuando tu padre se sienta a su lado en primera clase y no tiene ni idea de quién es", dijo en la red social.

When your Dad sits next to Nick Jonas on an airplane and has no idea who is is. pic.twitter.com/dkTH9GwCsn