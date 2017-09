Ellen DeGeneres revela la única palabra que le prohibieron decir en antena

El final del verano supone la vuelta de muchos programas a la televisión. Pasa en España y también en el resto de países. Este martes 5 de septiembre el que volvió fue The Ellen DeGeneres Show.

El conocido espacio de entrevistas de la televisión británica estrenó su temporada número 15 y para su promoción (si es que hiciese falta) la presentadora acudió al programa de radio On Air With Ryan Seacrest. Ellen DeGeneres habló del regreso tras las vacaciones y también de cómo ha cambiado su situación desde que se estrenó el programa en septiembre de 2003.

"Era un show que nadie quería comprar", contó sobre los inicios. "Pensaban que nadie querría ver una lesbiana durante el día y, en ese momento, tampoco durante la noche. Así que estaba sin opciones".

Iba a decir 'nosotras' y no me dejaron decirlo porque alguien podría de repente imaginarse a una mujer en mi vida".

Lo que tuvo que hacer fue mantener su sexualidad oculta, ni siquiera podía dar a entender que tenía pareja. "Recuerdo que me pasó algo en el dedo y en ese momento estaba en una relación. Iba a decir 'nosotras' y no me dejaron decirlo porque alguien podría de repente imaginarse a una mujer en mi vida", contó la presentadora, que en 2008 contrajo matrimonio con la actriz Portia de Rossi, con quien empezó a salir en 2004, y que anteriormente había sido pareja de la también actriz Anne Heche (1997–2000) y de la fotógrafa Alexandra Hedison (2001–2004).

En la entrevista también contó que le resultó muy duro encontrar el equilibro entre no perder a sus fans y que no tenerlos de su lado. "Me sentí fatal, porque me había esforzado mucho por ser sincera y por acabar con mi vergüenza de esconder algo que sabía que no estaba mal... Era un duro equilibrio", explicó. "Así que pensé, 'primero perdí un montón de audiencia al salir del armario y ahora voy a perder a los que me apoyan porque voy a escondelo", explicó.

DeGeneres habló por primera vez en público de su sexualidad en abril 1997 en un episodio de la mascota del show Ellen, que un año después fue cancelado por la ABC. Su segunda sitcom, The Ellen Show, también fue cancelada después de 13 episodios. La CBS la dejó de emitir en 2002.