Criticas a una discoteca de Madrid por cosificar a las mujeres en su publicidad

La discoteca Rococo de Madrid está siendo fuertemente criticada en Twitter debido a su publicidad machista en la que utiliza el cuerpo de una mujer semidesnuda para venderse. Además de eso, utilizan la habitual estrategia de poner la entrada gratis para las chicas, mientras que ellos tienen que pagar.

Aunque algunos piensen que el hecho de que las mujeres entren gratis es un "privilegio", se trata de todo lo contrario. Como contaba en este mismo diario Máriam Martínez Bascuñán, profesora de Ciencias Políticas en la UAM, esto es "el reconocimiento puro de que se asume que la mujer es un objeto decorativo, y además se le considera un privilegio... No hay nada más machista que la objetivación".

"Cuando dejas de ver personas, las instrumentalizas y ya no hay sujeto, sino objeto". El hecho de que las mujeres entren gratis en ciertos establecimientos y los hombres no, no es un privilegio, "es una expresión más de la desigualdad de género que estructura nuestra sociedad". El hecho de considerarlo un privilegio "muestra hasta qué punto tenemos interiorizado ese machismo que es incapaz de hacernos ver cómo funcionan los mecanismos de 'objetivación' que afectan a las mujeres", prosigue Martínez Bascuñán.

La cuenta de Twitter @relatofeminista, ha publicado la foto con el siguiente mensaje: "Aunque no lo parezca, @RococoMadrid está promocionando una discoteca, no vendiendo mujeres en el mercado de la plaza. Cosificación se llama".

Aunque no lo parezca @RococoMadrid está promocionando una discoteca, no vendiendo mujeres en el mercado de la plaza. Cosificación se llama. pic.twitter.com/W37DAvFjiC — MicroFeministas (@Relatofeminista) 5 de septiembre de 2017

La discoteca ha contestado disculpándose, aunque no parece que hayan entendido la crítica.

Lamentamos que se interprete un flyer corriente con el significado que quieren darle. En todo caso tomamos nota para futuros diseños. — Rococo Madrid (@RococoMadrid) 5 de septiembre de 2017

Desgraciadamente, la estrategia de dejar gratis la entrada a las mujeres para atraer más al público la practican muchas de las discotecas en toda España.

Estas son algunas de las respuestas:

Todas las discotecas ponen mujeres semidesnudas como reclamo. Es triste, denigrante y un mal ejemplo para los jóvenes — Nan (@Nan_violet) 5 de septiembre de 2017

Que flyer mas deprimente y desubicado. Además de insultivo, inspira decadencia. Cero para el que lo diseñó. — Lola Duque🐝 (@solsidu) 5 de septiembre de 2017

