El "extremadamente peligroso" huracán Irma sigue causando estragos. Aunque las cifras varían según la fuente, el balance provisional de víctimas es de al menos 15 muertos —cinco en San Martín, tres en Puerto Rico y una en Barbuda, Barbados y Anguila— y más de 50 heridos. No obstante, llega una buena noticia: bajará en breve a categoría 4 a su paso por Florida, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

Este viernes, ya ha llegado a la isla Gran Inagua, en el sur de Bahamas, con algo menos de fuerza, al bajar sus vientos máximos de 295 a 260 kilómetros, informa el Centro Nacional de Huracanes de EEUU. A las 2.00 hora local (6.00 GMT, una hora más en la España peninsular), el ojo del ciclón pasaba 30 kilómetros al norte de Gran Inagua, de un millar de habitantes, a una velocidad de 26 kilómetros por hora en dirección norte-noroeste.

Hurricane #Irma Advisory 36A: Eye of Irma Passing Just North of Great Inagua Island. https://t.co/VqHn0u1vgc