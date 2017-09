Miranda Kerr: "Las mujeres deben arreglarse para complacer a sus hombres"

"Las mujeres necesitan hacer un poco de esfuerzo y arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres". Puede que creas que esta frase se dijo en otro siglo, pero no, la ha pronunciado una de las modelos más internacionales de la actualidad. Nada más y nada menos que Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom y prácticamente recién casada con Evan Spiegel, fundador de una de las redes sociales más importantes del momento, Snapchat. Sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Esa descripción de "mujer tradicional", según dice ella que es, la ha hecho durante una reciente entrevista con la revista estadounidense The Edit. En ella supermodelo va más allá: "Me gusta que mi marido se sienta masculino. "Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas. Buscamos el tiempo para tener una agradable cena juntos".

Such a magical day 😍❤️😍 Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 10:40 PDT

En la entrevista Kerr describe a Spiegel, siete años más joven que ella, como "un hombre de 50 años en un cuerpo joven", puesto que es el multimillonario más joven del mundo que se ha forjado su propia fortuna. Según confiesa Kerr, ha sido el quien la ha inspirado a rebajar su trabajo como modelo y concentrarse en su negocio de cosméticos, Kora Organics, basado en cremas que mejoran el cuidado de la piel gracias a su ingrediente principal: la fruta de Tahitian. "Evan me inspiró, me dijo: '¿Por qué gastas tu energía trabajando para otras compañías cuando puedes centrarte en la tuya propia? Tienes que asumir el riesgo y si realmente crees en ello, hazlo", ha explicado.

"Quizá soy muy tradicional, pero los hombres se sienten importantes cuando les pides ayuda en vez de pensar que puedes con todo sola", ya había explicado en una entrevista hace unos años. "En casa voy hacia mi lado femenino y le pido a Evan que vaya hacia su lado masculino. Es un buen balance", aseguró entonces.