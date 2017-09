Los famosos se vuelcan con el terremoto de México

La madrugada del viernes 8 de septiembre un terremoto de magnitud de más de 8 en la escala de Richter sacudió a todo México. El seísmo ha generado multitud de daños, y el número de muertos va en aumento.

Desde las primeras horas del viernes el mundo entero se ha volcado con México, ya sea con ayuda física o aportando apoyo moral. De ahí que muchos rostros conocidos hayan querido mandar su cariño a este pueblo. En especial, muchos músicos españoles —con fuertes conexiones con aquel país— han expresado su amor y su preocupación por los afectados.

Concerned for my friends in Mexico after the earthquake and all in the path of Hurricane Irma. My family and I pray for you.