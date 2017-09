Puigdemont: "Sólo el Parlament puede inhabilitar a mi Gobierno"

A pocas horas para la celebración de la Diada, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha defendido la legalidad del referéndum independentista del próximo 1 de octubre y ha asegurado que sólo el Parlament de Cataluña puede inhabilitar al Ejecutivo que preside.

"Es un referéndum legal, con las leyes aprobadas por el Parlament. Y sólo el Parlament puede inhabilitar el Gobierno que presido. No hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo", ha dicho Puigdemont, en un mensaje a los ciudadanos de Cataluña emitido en la televisión pública TV3.

"Nos hubiera gustado un referéndum pactado como el de Escocia, pero no ha sido posible porque el Gobierno ha rechazado todas las peticiones de pacto", ha proseguido el dirigente catalán, quien ha acusado al Ejecutivo de Rajoy de no poner "sobre la mesa" ninguna "alternativa que permitiera una salida distinta".

Puigdemont ha defendido que la consulta del 1 de octubre se celebrará "con todas las garantías" y ha afirmado que ya lo tienen todo "a punto" para que se pueda desarrollar con normalidad. "Las urnas son para todos, para los que quieren votar sí y para los que quieren votar no. Las urnas unen y no dividen. Lo que divide y degrada a la democracia es no dejar votar", ha agregado.

El presidente catalán ha asegurado que su Gobierno está cumpliendo lo que prometió porque "eso dignifica a la política". Además, ha aprovechado para pedir a quienes vayan a celebrar la Diada este lunes, que aprovechen para repasar el pasado de Cataluña pero también el futuro. "Un futuro que tenemos en nuestras manos y que decidiremos dentro de poco", ha concluido.

400.000 INSCRITOS PARA LA DIADA

Una Diada a la que ya se han inscrito unas 400.000 personas, según la entidad organizadora, la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La plaza de Catalunya y la confluencia entre el Paseo de Gràcia y la calle Aragó han empezado a acoger los primeros preparativos de la marcha y una treintena de operarios han trabajado desde primera hora de este domingo en plaza de Catalunya en la construcción del escenario principal y en la instalación de una gran pantalla para seguir los parlamentos que se pronunciarán durante el acto.

Un acto que siempre marca la actualidad política pero que este año, a pocos días para la consulta del 1 de octubre, llega en un clima de tensión después de la bronca y polémica aprobación de las leyes de transitoriedad y del referéndum en el Parlament, posteriormente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Y en plena persecución policial a los preparativos del referéndum, con registros policiales en imprentas e incluso en periódicos catalanes a instancias de la Fiscalía General del Estado.

"EL REFERÉNDUM, UNA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA"

Con estos mimbres, los dirigentes del Govern se afanan, como Puigdemont, en defender la legitimidad de la consulta del primero de octubre.

En declaraciones a El Objetivo de LaSexta poco después de la emisión del discurso de Puigdemont, su número dos, Oriol Junqueras, ha defendido que el referéndum se celebrará con "total normalidad" como cualquier otra votación. "Los ciudadanos votarán y decidirán sobre el futuro como debe ser en cualquier democracia del mundo", ha afirmado.

Junqueras considera que el referéndum "es una oportunidad para toda España" y ha confiado en que "muchos demócratas estén de acuerdo y entiendan que es una palanca de cambio".

El vicepresidente catalán ha agregado que "celebrar un referéndum no es ilegal" y se ha preguntado cómo se puede el Gobierno querellar contra el Govern si "no está tipificado como delito". "Es una pregunta relevante para responder".

Otro alto cargo del Govern, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha llamado a los catalanes a preguntarse en qué lado están ante el referéndum, diferenciando entre los que "ayudan a votar o los que ayudan a impedirlo". Turull espera que, con motivo de la Diada, además de "honrar el pasado", los catalanes se pregunten qué harán el 1 de octubre.

Sobre la celebración de la consulta, Turull ha asegurado que el Govern hará "de todo y más y a la manera catalana, que es pacífica y democrática, para que el pueblo de Cataluña decida libre y democráticamente".

Además, ha mostrado el apoyo al director del semanario El Vallenc, objeto de registros ayer por el 1-O, y ha afirmado que "episodios como el de ayer pensábamos que sólo los conoceríamos por los libros de historia".