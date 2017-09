La camiseta con la que Rufián apareció en La Sexta desata todo tipo de teorías

No es ninguna novedad que el diputado de ERC Gabriel Rufián haga ruido en las redes sociales. Pero, esta vez, el motivo es diferente a otras ocasiones.

Rufián intervino la semana pasada en el programa Más Vale Tarde, que Mamen Mendizábal presenta en La Sexta, con una camiseta que ha llamado poderosamente la atención en las redes sociales.

En ella se puede ver a Dobby, un personaje de la saga Harry Potter que es un elfo deforme, junto al mensaje: "Dobby is a free elf" ("Dobby es un elfo libre").

¿Por qué la camiseta ha generado revuelo? Porque son muchos los que ven ella un mensaje oculto sobre la relación entre Cataluña y el resto de España. Como explica La Vanguardia, Dobby es, al principio de la saga, un elfo esclavo de un mago que lo tiene sometido contra su voluntad.

Sin embargo, a medida que evoluciona la trama, consigue por fin su libertad para vivir a su manera. Con dificultades pero libre.

El Rufián portava una samarreta de "Dobby Is A Free Elf"? Omg em moro 😍😍😍😍

Ay. La camiseta de Rufián: "Dobby is a free elf". #MVTLeyRuptura pic.twitter.com/hMcCd9u02J

Rufián lleva una camiseta de "Dobby is a free elf" es todo tan esperpento que estoy llorando 😂

Que Rufián lleve una camiseta de Dobby en un día como hoy me inquieta ... #mvtleyruptura pic.twitter.com/b5I3ZSvmtk

Me parto con la camiseta doble sentido de Rufián "Dobby is a free elf " en serio soy catalana y si finalmente se vota será NO #mvtleyruptura