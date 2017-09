Las comentadas dos pancartas del Camp Nou que "van más allá del fútbol"

Política y deporte, una vez más de la mano. Los aficionados del Barcelona han desplegado dos grandes pancartas en el Camp Nou al inicio del partido de Champions entre el equipo azulgrana y la Juventus.

En una de ellas se podía leer "SOS Democràcia" y en la otra "Welcome to the catalan republic" ("Bienvenidos a la república catalana").

Los dos mensajes se han desplegado cuando los futbolistas saltaban al césped y se han mantenido mientras sonaba el himno de la Champions. Inmediatamente después, han sido retiradas.

Las pancartas, que como ha asegurado el comentarista de Antena 3 "van más allá del fútbol", han generado reacciones en Twitter como estas:

Con lo que se acumula en los fondos de los estadios y os preocupan dos pancartas... Flipo. — Rafa Cabeleira (@RafaCabeleira) 12 de septiembre de 2017

Vuelve la @ChampionsLeague al Camp Nou. Y hay dos pancartas gigantes: "Sos democràcia" y "Welcome ro the catalan republic" pic.twitter.com/VhfvXFpfKp — marcos lopez (@marcosperiodico) 12 de septiembre de 2017

@champions_total Vasta ya de dar màs publicidad, ni un comentario màs, ni sacar pancartas ni nada, eso es lo que quieren ESTO ES FUTBOL — juarezsanchezgrande (@jusangran) 12 de septiembre de 2017

#ChampionsTotal Hasta cuando va a permitir la UEFA los pitos y pancartas independentistas en el CampNou? — Dani García (@DaniNM84) 12 de septiembre de 2017

Se pueden leer pancartas como "Welcome to the Catalan Republic" en el Camp Nou. Un club politizado. Qué pena. Qué asco. Qué vergüenza. — Rubén. (@RubiiFunees) 12 de septiembre de 2017

Penoso lo de las pancartas en el #barcajuve Fdo: un barcelonista que cada vez lo es menos — José Manuel Blanco (@JMBlancoM) 12 de septiembre de 2017

#ChampionsTotal el Barça es de todos no de los independentistas patético el Barça permitiendo esas pancartas — juan jesus (@Juanjemt) 12 de septiembre de 2017

Qué asco da este @FCBarcelona_es mezclando política y fútbol...esas pancartas sobraban...No se puede ser más ignorantes...#ChampionsTotal — David Santana Ramos (@daviss_21) 12 de septiembre de 2017

Si ya fuese socio de @Barça .... rompia mi carnet en tv .... que asco de pancartas ..... no se puede mezclar depote vs política .... — Paco Vaquero (@el5pelas) 12 de septiembre de 2017

Hoy va a haber un Buffon bajo los palos y algún que otro bufón bajo las pancartas — Luis Campoy (@luiscampoy63) 12 de septiembre de 2017