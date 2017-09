El último desafío de la CUP: sus alcaldes no se presentarán cuando la Fiscalía los cite por facilitar el referéndum

"Tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme". Con este tuit, el alcalde de la CUP en Argentona (Barcelona) ha resumido la postura de su partido respecto a la última, por ahora, advertencia del Estado sobre el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre.

Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura https://t.co/owomtG8HPD

La formación independentista, socio de gobierno en la Generalitat con el PDeCat, ha anunciado este mediodía que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamente a los juzgados por haber firmado el decreto por el que ceden colegios electorales para la consulta.

Es la respuesta de la CUP a la instrucción que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado este miércoles a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que se han comprometido a facilitar la celebración del 1-O.

En caso de que no comparezcan, como ya ha adelantado la CUP que va a suceder, serán los Mossos d'Esquadra los encargados de detenerlos.

Apenas unas horas desde la instrucción de la Fiscalía ha tardado el partido independentista en dar una nueva muestra de desobediencia. En un comunicado, los anticapitalistas han asegurado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco "comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y animan al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".

La CUP responde a la Fiscalía que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto "sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales". Denuncian los que consideran una "actuación demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

La CUP gobierna en solitario en 28 ayuntamientos y, en otros dos, el de Sabadell y Badalona, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.

Según una lista de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), serían 712 de los 948 ediles de Cataluña los que se han comprometido a poner las urnas para celebrar la consulta.

"El 75% de los alcaldes catalanes", como ha querido recordar el presidente Carles Puigdemont en su cuenta de Twitter.

712 mayors represents 75% of all catalan mayors...

Prosecutor Investigates Some 700 Catalan Mayors Over Vote https://t.co/cUkNeXS9OY