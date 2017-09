Nadal asegura que ha sido 'hackeado'... tras retuitear este vídeo sobre Rufián

Rafa Nadal ha asegurado este miércoles que su cuenta de Twitter ha sido 'hackeada'. "Acabo de darme cuenta de que terceras personas han entrado en mi perfil haciendo un uso inaceptable.Ya la he recuperado.Lamento lo sucedido", ha publicado.

Acabo de darme cuenta de que terceras personas han entrado en mi perfil haciendo un uso inaceptable.Ya la he recuperado.Lamento lo sucedido. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 de septiembre de 2017

Nadal ha hecho ese comunicado después de que desde su cuenta se retuiteara un vídeo en contra del diputado de ERC Gabriel Rufián. El retuit fue eliminado poco antes.

"El hostiazo a Rufián se ha escuchado hasta en Meranges", decía el texto que acompañaba a ese vídeo, publicado por la cuenta El Aguijón. En las imágenes se veía la contestación que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este mismo miércoles en el Congreso a Rufián.

El hostiazo a Rufián se ha escuchado hasta en Meranges pic.twitter.com/9QGpYSfafo — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 13 de septiembre de 2017

<br>El retuit de la cuenta de Nadal se produce un día después de que el propio tenista se mojase —en una entrevista en El Mundo— sobre el conflicto catalán. El flamante ganador este domingo de su tercer US Open mostró un tono conciliador con los catalanes, si bien se mostró tajante contra el referéndum independentista del 1-O: "Lo del 1 de octubre no se debería de producir porque, desde mi punto de vista, cada uno tiene que respetar las leyes", ha afirmado, antes de mostrarse "muy cercano a los catalanes y muy español también".

Nadal, quien considera que "al que no le preocupe —el problema catalán— es que no tiene en mente a España como es España", destacó que "hay un conflicto" y "hay que solucionarlo": "Es difícil, y no tiene una fácil solución, pero bueno...", resaltó.

El número uno del mundo afirmó que no entiende "una España sin Cataluña", y que "se tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un entendimiento porque creo que somos, sin ninguna duda, más fuertes juntos que separados": "Tanto España es mejor con Cataluña como Cataluña es mejor con España, desde mi punto de vista", opinó.

Esas declaraciones han provocado que el secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, haya cargado contra Rafa Nadal, al que ha calificado de "tenista del Banco de Sabadell". "Quien tiene el culo alquilado...", ha afirmado en un tuit en el que aparece la imagen del deportista en una promoción que hizo para la entidad bancaria.