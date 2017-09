Un vallisoletano logra el tercer premio en un concurso internacional de fotografía nocturna

Apenas tres elementos —un pino, una luna y una mujer— le han bastado a Fernando Cabrerizo para alzarse con el tercer premio en el concurso internacional de fotografía nocturna The World At Night (El mundo por la noche). Este vallisoletano, informático de profesión, es un gran aficionado a la fotografía y a la divulgación astronómica. "Es la primera vez que he participado aunque conocía el concurso desde hace tiempo. Ha habido suerte", cuenta a El HuffPost.

Entre el jurado que concede el galardón, Cabrerizo destaca la presencia de un miembro de National Geographic y de Jerry T. Bonnell, miembro de la NASA encargado de seleccionar la fotografía astronómica del día. Su imagen, titulada Jugando con la Luna, compitió con otras mil procedentes de unos 65 países.

"Creo que me han premiado por la sencillez, el encuadre y la planificación", asegura. Según cuenta, tenía una idea en la cabeza para la que necesitaba encontrar el árbol. "Llevaba tiempo buscando un pino un poco especial", apunta. La ubicación de éste, a unos 15 o 20 kilómetros de la capital vallisoletana, se la dio "un viejo amigo de la Asociación Astronómica de Valladolid", para quien el árbol tenía un significado especial. "Aunque no se adaptaba a la foto que quería hacer, engañé a mi mujer y me la llevé", cuenta entre risas.

"Yo estaba a unos 250 metros de distancia, así que con un walkie talkie le iba dando instrucciones de cómo ponerse, de las manos...", recuerda. Reconoce que les llevó más tiempo esperar al momento exacto de oscuridad de la noche y de iluminación de la luna que la toma en sí.

Cabrerizo asegura que la fotografía no está retocada, sólo realizó algún ajuste de niveles. También presentó al certamen otras imágenes —que le gustaban más que la ganadora— de la Vía Láctea, galaxia protagonista de las fotografías que se llevaron el primer y segundo premio.