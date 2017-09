Los mejores 'posados' de Puigdemont en Instagram

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es el rostro más visible del desafío independentista. Estamos acostumbrados a verlo en actos y ruedas de prensa en un clima de solemnidad y con una fuerte carga de simbolismo secesionista.

Pero Puigdemont es un líder consciente del poder de las redes sociales. Es un adicto a Twitter, Facebook e Instagram. Hace un uso de ellas al más puro estilo millennial. Y no duda en posar para sus seguidores con aires de House of cards (con el Capitolio detrás o viajando en aviones). No faltan instantáneas con el misterioso filtro en blanco y negro.

Aquí tienes algunos de sus posados. ¿Se merece un like?

Seguim la tradició de la #Catalunya més llaminera! 🐥🍰😊 Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 16 de Abr de 2017 a la(s) 10:56 PDT

Fent els darrers retocs a la conferència d'aquesta tarda a #Madrid 🗳 #RefoRef Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 22 de May de 2017 a la(s) 3:03 PDT

Alguns em diuen "el president tranquil". És simplement la convicció de fer allò que és correcte amb la força i la seguretat de qui té la raó. Guanyarem! #Referèndum 🗳 Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 16 de May de 2017 a la(s) 1:20 PDT

Posem llum a les ombres: #aquiproubullying Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 4:27 PDT

Es poden requisar armes, explosius, droga i fins i tot diner negre. Però amb les urnes no es cometen delictes 📰 Entrevista a @lavanguardia Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 7:30 PDT

Bon dia! ☕ Més enllà del resultat del #Referèndum, la prioritat és guanyar la batalla de la participació 🗳 Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 10:49 PDT

Repto l'Estat a contrastar els resultats del CEO sobre la #independència amb un #referèndum formal Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 11:42 PDT

No es pot ser espanyol sent català. Per ser espanyol em demanen que deixi de ser català. Entrevista a @cnnee Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 4:56 PDT

Avui tots ens posem la gorra fent costat als nens i nenes amb càncer @fundaafanoc #PosatlaGorra Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 17 de Dic de 2016 a la(s) 2:39 PST

🎂 Seran uns 54 molt intensos! Moltes gràcies a tothom per compartir aquest moment i per totes les mostres d'afecte 😄 Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 8:26 PST

No hi ha somnis impossibles 🔝 Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 10:00 PST

Avui és el #DiaEuropeu sense morts de trànsit 🚗 Uneix-te al nostre compromís! #0MortsTrànsit Una publicación compartida de Carles Puigdemont 🗳 (@carlespuigdemont) el 21 de Sep de 2016 a la(s) 3:19 PDT