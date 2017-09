La carta de un profesor madrileño a favor de la independencia catalana que ya es viral

"Siempre he dicho que si fuera catalán sería independentista". Así comienza su carta, publicada en El Periódico, un profesor de Alcalá de Henares (Madrid) llamado Julio García.

En la misiva, que ha viralizado entre medios independentistas, el maestro madrileño defiende que los catalanes voten y, de paso, les da un consejo: "Yo quiero que voten y mi consejo es que se vayan corriendo si es que tienen la oportunidad", escribe.

Según el profesor, "creo en Catalunya y en los catalanes, y se que saldrían adelante consiguiendo un lugar relevante en el mundo como país".

Lee a continuación el texto íntegro:

Siempre he dicho que si fuera catalán sería independentista. Los de Madrid no tenemos esa opción, somos el núcleo antagonista por definición. Yo no digo eso de "prefiero que se queden pero que puedan votar". Yo quiero que voten y mi consejo es que se vayan corriendo si es que tienen la oportunidad. Catalunya será una tierra más amiga siendo independiente, pues los los hábitos, costumbres y sangres compartidas no se pueden borrar. Creo en Catalunya y en los catalanes, y se que saldrían adelante consiguiendo un lugar relevante en el mundo como país.

El reférendum podrá abortarse o neutralizarse, pero demostrará al mundo la voluntad de libertad de Catalunya. Los mártires represaliados e incluso encarcelados serán una piedra en el zapato del Gobierno de turno. Espero que las calles se llenen ese día con todo tipo de eventos festivos, 'castellers'...

De buena gana iría si me fuera posible.