Rajoy advierte: "No subestimen la fuerza de la democracia española"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido al Govern de la Generalitat que "el Estado seguirá actuando" contra el referéndum del próximo 1 de octubre y ha pedido a sus dirigentes que "no subestimen la fuerza de la democracia española".

"El Estado va a seguir actuando. Ningún Estado puede aceptar una situación como la que se está planteando", ha aseverado Rajoy, quien dice que "lo hará en defensa de los ciudadanos, de la ley y de los servicios públicos".

Ante un auditorio entregado a sus frases contra la consulta del 1 de octubre, un Rajoy más serio de lo habitual ha insistido en que "no habrá referéndum" y ha asegurado que "cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de los catalanes y de los españoles".

"La ley no se puede liquidar así como así", ha proseguido el presidente del Gobierno, quien ha recordado a los dirigentes catalanes que "no tienen ni un apoyo fuera de aquí". "Este disparate no se va a celebrar", ha agregado.

Además, Rajoy se ha referido a la intervención de los pagos de los servicios básicos y las nóminas de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda con una frase que ha levantado los vítores de los presentes en el acto del PP, que se han puesto en pie para aplaudirle. "Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España".

El jefe del Ejecutivo ha defendido esta medida sin precedentes porque pretende "garantizar que no se invierte ni un sólo euro en actividades ilegales, incluido el referéndum".

Previamente, repasando lo ocurrido hasta la fecha, Rajoy ha asegurado que, cuando Puigdemont le planteó un diálogo, no le dio opción. "Lo que pasa es que hay alguna gente que tiene un concepto muy curioso del diálogo, que consiste en que yo tenía que hacer lo que me decía el que me planteaba el diálogo", ha explicado.

Según Rajoy, desde el Govern se le dieron dos opciones: "o convoca el referéndum o convoca el referéndum". "Sabían que no iba a convocarlo, lo sabían, porque se lo dije y muchas veces", ha proseguido el presidente del Gobierno, quien ha afirmado que él no puede "disponer de la soberanía nacional".