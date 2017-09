Claves para disfrutar de un fin de semana en Reikiavik con un presupuesto de 150 euros

Orgullosa de su pasado vikingo pero con los ojos puestos en el futuro, Reikiavik, la capital más septentrional de Europa, ofrece al visitante aventura, naturaleza en estado puro, música y arte de prestigio internacional y una vida nocturna famosa por su desenfreno. Para desconectar ofrece siete piscinas termales y establos para pasear a caballo. La ciudad islandesa está instalada en el siglo XXI y su oferta de ocio incluye acogedores cafés, restaurantes de talla mundial y museos y galerías de arte.

Visitarla con un presupuesto ajustado es posible. TripAdvisor ofrece las claves para pasar un fin de semana en Reikiavik sin gastar más de 150 euros.

Alojamientos

La capital islandesa es un destino nada económico, pero se pueden encontrar asequibles opciones de alojamiento si no nos importa compartir habitación con otras personas en un Hostel. Establecimientos como el Sport Hostel, puntuado por los viajeros de TripAdvisor con 4 burbujas sobre 5, están equipados con todo lo necesario (nevera, parrilla, microondas, cafetera y demás utensilios para cocinar). Se encuentra a tan solo unos kilómetros del centro y cuenta con varias paradas de autobús cercanas. ¿Lo mejor? El precio: sólo 20 euros por noche. También es muy recomendado el Bus Hostel, cerca de la terminal de bus que va al aeropuerto, aunque está un poco más retirado del centro, pero cuesta sólo 25 euros por noche.

Por último, otra gran opción es el Hlemmur Square, entre el top 10 de alojamientos especiales de la ciudad y cuyos huéspedes indican su buena relación calidad precio y excelente ubicación. Es posible alojarse aquí por 29 euros.

Restaurantes

¡Comer es extremadamente caro en Islandia! Una buena opción para matar el gusanillo puede ser Reykjavik Chips (patatas fritas + refresco, 7 euros) o Fish and Chips Vagninn (ración de pescado y patatas fritas, 13 euros) —al fin y al cabo, están entre los restaurantes económicos mejor valorados de la ciudad, ambos con un 4,5 sobre 5—.

Pero como de patatas fritas sólo no podemos alimentarnos, existen otras alternativas para comer bien por poco dinero... Svarta Kaffid no solamente es de los más asequibles para degustar comida típica del país, sino que además es el 13º mejor restaurante de la ciudad: el plato de la casa son las sopas y cremas (de verdura o de carne), que se sirven dentro de un pan crujiente (15 euros por ración). En Hamborgarabulla Tomasar se pueden comer algunas de las mejores hamburguesas por 15 euros (incluyendo patatas).

Y los golosos no pueden perderse los crepes de Eldur and IS, en torno a 10 euros cada uno, hechos al momento.

Qué visitar

El dinero ahorrado en alojamiento y comida se puede destinar a la cultura, naturaleza e historia de Islandia. Es fácil recorrer la ciudad y visitar los principales monumentos, como la Iglesia de Hallgrimur o Harpa Concert Hall, pasear por Laugavegur, la calle más comercial y turística de la capital, o visitar el Volcano House, muy recomendado sobre todo para amantes de la geología. Otro imperdible es su exuberante naturaleza islandesa:no salir de Islandia sin visitar el Lago Tjornin, la isla Videy o el parque Laugardalur.

Quienes prefiera no planificar su trayecto por adelantado, pueden contratar un tour por 52 euros, en el que un guía privado les llevará a los principales puntos de interés en la ciudad.