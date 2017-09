La contundente reflexión de Alberto Garzón sobre la acción del torero Juan José Padilla

El torero Juan José Padilla ha sido uno de los nombres del fin de semana. El diestro saltó al ruedo de su faena en Villacarrillo (Jaén) ataviado con una bandera franquista en la espalda.

Padilla aseguró poco después de la polémica que "sentía profundamente si a alguien le ha ofendido verme con esa bandera" y que "Con la emoción del triunfo no me di cuenta de si la bandera era constitucional o no".

Numerosos rostros políticos como la Secretaria General de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez y el diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián cargaron con dureza contra el torero. A estas críticas se sumó también el diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, cuya reflexión ha sido una de las más compartidas hasta el momento.

"Italia, Francia y Alemania acabaron con los fascistas, y refundaron sus Estados inspirados por el antifascismo. Allí esto no sería posible", aseguró Garzón.

El mensaje del líder de Izquierda Unida lleva en poco más de 15 horas más de 4.000 retuits y más de 4.400 me gusta.

Pero no todos han criticado a Juan José Padilla, el cantante José Manuel Soto ha criticado a los que han afeado la conducta del torero. Para defender al diestro, Soto cargó contra Podemos y contra Alberto Garzón.

Mal #Padilla , no se daría cuenta, @agarzon tampoco se habrá dado cuenta, la diferencia es q uno se juega la vida y otro tiene sueldazo pic.twitter.com/SCKSC6spZF — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 16 de septiembre de 2017

No es la primera vez que Alberto Garzón es el foco de la crítica de Soto. Cuando el líder de Izquierda Unida pasó por el altar, el cantante criticó que el político se casase "con chaqué" y con un menú "a 300 euros".