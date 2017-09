Una madre denuncia un denigrante comentario de una profesora a su hija

Una madre de Missouri (Estados Unidos) llamada Melissa Barber ha compartido en Facebook un post en el que cuenta la humillación a la que se ha visto sometida su hija Joplin en clase.

La joven de 17 años había acudido al colegio con una camiseta de manga larga granate, unos vaqueros corrientes y unas botas negras algo que parece que no le ha parecido apropiado a una docente de su centro escolar que tildó a Joplin de "pechugona" y le dijo que "las mujeres de talla grande tienen que vestir acorde a ello".

Ante esta grave humillación su madre decidió desahogarse. La publicación de Barber ha sido compartida más de 70.000 veces, ha recibido más de 31.000 comentarios y ha tenido más de 83.000 reacciones.

"Recibí una llamada del colegio. Mi hija fue enviada a la oficina de Desarrollo Infantil por su profesora, la Señora Morris. Cuando preguntó por qué la estaban expulsando, esta profesora le dijo que 'las mujeres pechugonas deben llevar ropa que les cubra el canalillo'. Después, continuó diciendo que 'las mujeres de talla grande tienen que vestir acorde a ello'. Mi hija acababa de ser tachada de 'pechugona' y 'de talla grande' delante de toda la clase.

Empecé diciendo que mi hija estaba siendo sexualizada por su profesora delante de toda la clase. Estaba avergonzada y horrorizada. Pidió que le cambiaran de clase con otra profesora. Dijeron que no. El director continuó defendiendo a la profesora. Pude ver que no íbamos a llegar a ninguna parte. Estaba cerca de perder los nervios. Cogí a mi hija de la mano y nos marchamos. Me niego a poner a mi hija en una situación en la que su autoestima quede completamente destruida. Ella está allí para aprender. Todo este tiempo ha estado perdiéndose su educación mientras estamos en una habitación discutiendo sobre sus tetas. ¿Con qué frecuencia les pasa esto a vuestros hijos? Parece una forma más de tener a las chicas sin educación. Ella no es una distracción. Dejad a las chicas aprender".